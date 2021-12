Bit 2022, il turismo si prepara a un momento di confronto













Bit, la Borsa Internazionale del Turismo – tra i primi appuntamenti europei del 2022 e il primo in Italia – prende nuovamente il via e si propone come vero momento di confronto, vendita e promozione in un periodo di rilancio strategico del settore, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.

Rilancio che Bit attiva su due fronti: quella dei viaggiatori, che potranno conoscere in fiera le nuove proposte degli operatori e le offerte delle destinazioni turistiche; e quella degli operatori professionali che potranno sviluppare nuove relazioni all’interno di tutta la filiera e intercettare nuove opportunità di business.

Bit si terrà in presenza dal 13 al 15 febbraio 2022 a fieramilanocity e sarà, quindi, l’occasione per lavorare concretamente al tema della ripartenza, sviluppare relazioni internazionali, condividere nuovi saperi, offrire una panoramica completa delle proposte e delle novità per la stagione estiva, sviluppare l’offerta Italia verso nuovi mercati ed essere una cassa di risonanza per la promozione del mondo in Italia.

Bit 2022 conferma la suddivisione in quattro aree, caratterizzate da temi chiave per il turismo: Leisure, Mice, Be tech e Bit 4 Job.

All’interno di Leisure si incontreranno domanda e offerta del turismo internazionale, ma questa sarà anche l’area dove il pubblico potrà scoprire le destinazioni. Qui sarà possibile “viaggiare” in Italia, in tutte le sue declinazioni, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile e conoscere le proposte dal mondo.

BeTech raggrupperà le aziende che offrono servizi di business & networking contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici che virtuali. Rappresenterà l’anima di Bit che guarda alle avanguardie tecnologiche nel settore e offre loro una visibilità inedita.

Il Mice Village sarà l’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori del Mice e ai top buyer. Comprenderà tutto ciò che riguarda i viaggi d’affari e le proposte per il corporate.

Bit4Job sarà l’area di Bit dedicata al recruiting per il settore turistico: un’occasione per selezionare personale qualificato e promuovere la propria azienda, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

www.bit.fieramilano.it; @bitMilano

#bit2022 #bitfieramilano