Bit 2022, cosa c’è in agenda? Guida agli eventi in fiera













La sostenibilità, i primi cenni di metaverso, la metamorfosi dei viaggi d’affari e del Mice, l’ecommerce e la digitalizzazione. Dopo lo stop causa Covid, la Bit – Borsa Internazionale del Turismo torna in presenza a Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile con un’agenda di eventi e convegni ricca di relatori e contenuti di livello.

L’obiettivo dei vari confronti è quello di dare ulteriore e definitivo slancio alla ripresa dell’industria dei viaggi, nonostante le attuali incognite derivanti dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina.

Di seguito, gli appuntamenti in programma alla fiera di Milano:

DOMENICA 10 APRILE

Ora: 11.30-12.30

Sala Coral 1 – Pad. 4

Italia nascosta, le strategie del territorio per intercettare i flussi

Relatori: Giorgio Palmucci, presidente di Enit; Giacomo Trovato, country manager Italy and South East Europe di Airbnb; Alberto Yates, italian regional manager di Booking.com; gli assessori al Turismo Giovanni Chessa (Sardegna) e Lara Magoni (Lombardia); Roberto Moreno, commissario straordinario dell’Agenzia “in Liguria”; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Ora: 12.00-13.00

Sala Coral 1 – Pad. 4

Sudan: le antiche vestigia dei Faraoni Neri

Relatori: A. Fumagalli, archeologo, product manager e tour leader; P. Pasini, storico e tour leader.

Modera V. Rubbi, Shiruq.

Ora: 12.30-13.30

Sala Coral 2 – Pad. 4

Il bleisure e le nuove dimensioni del viaggio in una logica rispettosa della biodiversità

Relatori: R. Micera, Università Basilicata; S. Angeloni, Università degli Studi Milano; S. Volo, Università di Bolzano; S. Cerutti, Università Piemonte Orientale; E. Colombo, esperto innovazione digitale; M. Melotti, Università Niccolò Cusano Roma. Modera C. Bizzarri, Università Europea di Roma.

Ora: 14.30-15.30

Sala Coral 1 – Pad. 4

La metamorfosi dei viaggi d’affari

Relatori: Mimmo Cristofaro, presidente Contur; Giorgio Garcea di Cisalpina Tours; Massimo Gardini di Aci blueteam; Sandro Palumbo, responsabile business travel di Welcome Travel Group; Davide Rosi, managing director di Bcd Travel Italy.

LUNEDì 11 APRILE

Ora: 10.00-11.00

Sala Coral 4 – Pad. 4

Turismo enogastronomico, la combinazione perfetta tra soluzioni digitali ed esperienza sul territorio

Relatori:Roberta Garibaldi, Associazione Italiana Turismo Enogastronomico; Marco Amato, direttore Museo Lavazza; Filippo Galanti, cofounder & chief business officer Divinea; F. Tagliabue, Associazione Startup Turismo.

Ora: 11.00-12.00

Sala Coral 3 – Pad. 4

Il futuro che verrà: scenari oltre la crisi con i top player della travel industry italiana

Tra i relatori, Roberta Billè, presidente Gbta Italia; Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi; Franco Gattinoni, presidente Fto – Federazione Turismo Organizzato Confcommercio; Ivana Jelinic, presidente Fiavet; Giovanni Moretto, director market management Expedia Group; Aljoša Ota, presidente Adutei.

Ora: 11.00-12.00

Sala Coral 2 – Pad. 4

Perché i big data sono fondamentali nel comparto turistico e come trasformarli in una leva essenziale

Relatori: E. Viola, consulente.

Ora: 11.30-12.20

Sala Coral 4 – Pad. 4

Turismo enogastronomico più green, inclusivo e sociale

Relatori: R. Garibaldi, Associazione Italiana Turismo Enogastronomico; R. D’Emidio, Centimetro Zero; N. Malorni, Kairos; S. Rosnati, City Sightseeing.

Ora: 11.30-12.20

Sala Coral 5 – Pad. 4

La biometria nell’aviation

Relatori: F. Ghiringhelli, Ibar; E. Borgna, Enac; S. Colella, Sita

Ora: 12.30-13.30

Sala Coral 2 – Pad. 4

Duty of care, la frontiera del corporate

Relatori: L. Bartolucci, Cisalpina Tours; E. Carlino, direttore commerciale bt unit Gattinoni; S. Digiesi, cBwh Hotel Group; C. Garrone, ad I4T; D. Rosi, Bcd Travel Italia.

Ora: 13.00-14.00

Sala Coral 5 – Pad. 4

Ndc: è ancora new?

Tra i relatori Mimmo Cristofaro, Travel Matic; Javier Roig, Finnair; Paola de Filippo, Sabre; Alessandro Wiethaus, Lufthansa; Damiano Sabatino, Travelport; Gabriele Rispoli, Amadeus. Modera la giornalista Nicoletta Somma.

Ora: 13.00-14.00

Sala Coral 1 – Pad. 4

Ospitalità e sicurezza: sarà l’innovazione a dettare le nuove linee guida

Relatori: Enzo Augieri e Fiammetta Cirillo, consulenti aziendali.

Ora: 14.30-15.30

Sala Coral 5 – Pad. 4

Mice, l’era degli eventi straordinari tra tecnologia, creatività, flessibilità e location inaspettate

Relatori: C. Ferrari, presidente Convention Bureau Italia; M. Milone, ceo Meeting Planner; M. Quagliarella, director international operations Aim Group International; S. Giaquinta, ceo Mutika.

Ora: 15.30-16.30

Sala Coral 2 – Pad. 4

Risk manager: la professione del futuro

Relatori: L. Scortichini, GoWorld Business Travel; D. Bongiovanni, ceo t&e Consultancy; F. Fantozzi, senior security advisor International Sos; S. Verzini, consulente.

Ora: 16.00-17.00

Sala Coral 1 – Pad. 4

L’impatto dell’arrivo del metaverso nella travel industry

Relatori: G. Fanelli, fondatore di Vita Lenta e autore della newsletter La Colazione dei Campioni; F. Oggiano, autore di Sociabilty e della newsletter Digital Journalism; Davide Rapp, video artist.

Moderano C. Antonelli, direttore Events & Education Business International – Fiera Milano; G. Ferrari, corporate strategy coordination manager, BalichWonderStudio.

Ora: 17.00-18.00

Sala Coral 2 – Pad. 4

Policy: traveller centricity, compliance ed eccezioni tra strategia e operatività

Relatori: P. Bertola, Aci blueteam; D. Bongiovanni, ceo t&e consultancy; M. Cristofaro, founder Contur; R. Larentis, Sap Concur; M. Franzese, Amadeus It Group.

MARTEDÌ 12 APRILE

Ora: 10.00-11.00

Sala Coral 5 – Pad. 4

Fast & Slow, territori a due velocità per soddisfare la domanda

Relatori: G. Dell’Orco, cofounder & content manager Forum Progetto Borghi; M. Giannattasio, promotrice del progetto Torre del Nera Albergo diffuso & Spa; R. Mazzia, presidente Borghi Autentici; M. Montebelli, Centro Studi Touring Club Italiano; S. Venneri, responsabile turismo Legambiente.

Ora: 11.00-12.00

Sala Coral 2 – Pad. 4

La “next normality” delle crociere tra flessibilità e offerta polarizzata

Ora: 11.30-12.30

Sala Coral 5 – Pad. 4

La tecnologia al servizio della circular user experience

Relatori: P. Zennaro, consulente.

Ora: 11.30-12.30

Sala Coral 4 – Pad. 4

L’esponenziale rigenerazione turistica dei piccoli borghi

Relatori: Giancarlo Dell’Orco, consulente

Ora: 11.30-12.30

Sala Coral 1 – Pad. 4

Pnrr e reti d’impresa territoriali: la grande opportunità per lo sviluppo circolare

Relatori: F. Faggioli, Earth Academy; A. Prato, Albatros; M. Rosellini, Final Furlong.

Ora: 12.30-13.30

Sala Coral 2 – Pad. 4

Tecnologia e partnership: così i tour operator stanno disegnando il proprio futuro

Relatori: A. Agostinelli, vp Federparchi; C. Coccorese, Sda Bocconi School of Management; P. Attanasio, Gal Daunia Rurale; E. Ruggiero, Nextwork – Tourism experience in Puglia e Assotes; M. Di Mauro, Dei e Sostenibilità.

Ora: 12.30-13.30

Sala Coral 3 – Pad. 4

Osservatorio Google sul Turismo Digitale

Relatori: Andrea Pignatelli e Beatrice Zonin, sviluppo partnership Google Turismo & Travel.

Ora: 13.00-14.00

Sala Coral 3 – Pad. 4

Tecnologia altamente performante per un viaggio capace di preservare la sostenibilità

Relatori: A. Agostinelli, vp Federparchi; C. Coccorese, Sda Bocconi School of Management; P. Attanasio, Gal Daunia Rurale; E. Ruggiero, Nextwork – Tourism experience in Puglia e Assotes; M. Di Mauro, Dei e Sostenibilità.

Ora: 14.00-15.00

Sala Coral 2 – Pad. 4

Chi vincerà la sfida eCommerce del turismo organizzato?

Relatori: Matteo Ciccalé, Scalapay; Isabella Maggi, Gattinoni Travel Network; Paolo Meroni, chief revenue & digital officer Alpitour; Dario Ricchiari, Easy.

Ora: 14.30-15.30

Sala Coral 5 – Pad. 4

Il viaggio sostenibile: l’approccio etico al territorio e alle sue risorse

Relatori: D. Bomben, presidente Associazione Italiana Esperti d’Africa; C. Carbone, presidente Unione Ristoranti del Buon Ricordo; M. Gabriele, direttore Visit Brescia; G. Miola, Gastronomic Trekking; V. Montieri, Centro Studi Fiab.

Ora: 15.30-16.30

Sala Coral 2 – Pad. 4

A piedi, in bici, a cavallo: il lusso del tempo

Relatori: Davide Bomben, presidente Associazione Italiana Esperti d’Africa; M. Fabris, Trip for Dogs; R. Leonardi, Strategist Horsetouring; G. Mancini, direttore Wwf Travel; N. Settesoldi, founder Be2Sea.