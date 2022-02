Bit 2022, a Milano torna protagonista il mondo dei viaggi













Bit 2022- Borsa Internazionale del Turismo, si terrà dal 10 al 12 aprile 2022 a Fieramilanocity e offrirà una panoramica dettagliata del settore e le migliori opportunità di business nei viaggi.

Le tre aree espositive

Bit torna più forte che mai al fianco degli operatori per accompagnarli nelle loro scelte. Il percorso espositivo si articola su tre aree. Leisure proporrà domanda e offerta del turismo nazionale e internazionale, e presenterà al pubblico una panoramica delle destinazioni più gettonate così come di quelle emergenti e da scoprire. Mice Village, l’area di interesse dei top buyer e tour operator, offrirà congressi per aggiornare chi garantisce massimo comfort e sicurezza nei viaggi d’affari. Il cuore tecnologico di Bit verrà esposto all’area BeTech, dove le avanguardie del settore saranno a disposizione delle migliori aziende con servizi di business & networking.

Il palinsesto di eventi

L’area espositiva sarà integrata dalle quattro tradizionali macroaree Food Travel, Travel Lab, Hot Topics e Travel Tech. Ad esse si aggiungono la nuova area Sostenibilità, tematica sociale e ambientale trasversale a tutte le aree. Food Travel si occuperà di enogastronomia sostenibile per la valorizzazione del territorio. Hot topics tratterà il rilancio del turismo nello scenario post pandemico e Travel Lab valorizzerà la maggiore professionalità degli operatori. Travel Tech dimostrerà come i nuovi strumenti tecnologici supportino gli operatori, garantendo il massimo della sicurezza e la salvaguardia della sostenibilità economica. Uno dei temi principali sarà Branding Innovation.

Non mancheranno i Bit Special Talks e i loro incontri con autorevoli esperti.

Lazio come meta completa

La destinazione Lazio risponde a qualsiasi domanda turistica e offre avventure indimenticabili. Infatti, Valentina Corrado, assessore turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa della Regione afferma: «Vantiamo inimitabili fattori di attrazione: siti Unesco, turismo sportivo e fitness-wellness, offerta enogastronomica di ristorazione stellata, grandi eventi e feste popolari».

Considerando le mete dei turisti nel 2021, aggiunge: «I turisti si sono riversati sul litorale laziale, mentre stiamo pensando a iniziative per le città d’arte, che hanno risentito di più degli effetti della pandemia.”

Toscana, una destinazione gettonata

Secondo una ricerca del gennaio 2022 di Bookiply, tra i leader nella gestione degli affitti turistici, la Regione Toscana è la terza destinazione più popolare in Italia. Mentre negli ultimi due anni sono state prevalentemente last minute, quest’anno già a gennaio metà delle case vacanze risulta prenotata per agosto 2022. Un altro segno della vitalità del mercato in Italia è l’aumento del 28% nel prezzo medio delle case vacanza.

Come sempre, Bit monitora costantemente il mercato per presentare agli operatori le più promettenti opportunità di business: in quest’ottica, da domenica 10 a martedì 12 aprile 2022, offrirà loro le soluzioni più interessanti per offrire all’utente finale viaggi straordinari.