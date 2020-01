Bit 2020, è online il programma dei convegni

Nel panel di convegni organizzati da Fiera Milano, che rappresentano l’altra faccia della medaglia dell’anima trade di Bit, di scena nel capoluogo lombardo dal 9 all’11 febbraio prossimi, saranno quattro le aree principali – formazione, tecnologia, hot topics, turismo enogastronomico – pronte ad animare l’ormai imminente edizione 2020.

Tra gli appuntamenti di punta, spicca quello targato Gfk: “In viaggio per viaggiare. Itinerari informativi e percorsi di acquisto sul web e nel mondo fisico per scegliere e acquistare le vacanze”. Questo è il titolo del convegno, in programma martedì 11 febbraio alle ore 13, che rappresenta appunto un’occasione per indagare sulla consumer journey del viaggiatore.

La relatrice Daniela Mastropasqua, key account manager Gfk Italia, fornirà alla platea alcuni insight sulle desiderabilità e le potenzialità, anche emotive, del viaggiatore. Ci si domanda infatti: quando inizia realmente un viaggio? Quando il viaggiatore è all’aeroporto o quando acquista la guida o, ancora, all’atto della prenotazione? Ma il viaggio non inizia per caso quando si incomincia a pensare alla prossima destinazione e a fantasticare su di essa?

Il convegno sarà una opportunità per approfondire le proprie conoscenze relative all’approccio digitale al mondo del turismo, dalla ricerca di informazioni alla prenotazione, e all’identificazione dei diversi profili dei viaggiatori, ciascuno con le proprie mete e le proprie modalità di viaggiare.

Sul digital, un focus sarà fornito nel dibattito Quando il turismo è… geek!, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 14,30.