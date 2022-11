Binter rilancia il network tra l’Italia e le Canarie per la winter

Inverno caldo e accessibile dalla compagnia aerea Binter che ha lanciato la sua offerta di quasi 8.500 posti aerei con le sue rotte per le Isole Canarie: durante la stagione autunno-inverno, infatti, il vettore offre collegamenti dagli aeroporti di Venezia e Firenze a quello di Gran Canaria ogni sabato per tutto l’anno, mentre il collegamento da Torino è previsto di martedì. La compagnia aerea, su queste tratte, offre ai passeggeri la possibilità di viaggiare al medesimo costo in qualsiasi isola delle Canarie, con voli di collegamento senza costi aggiuntivi e, approfittando dell’elevato numero di connessioni quotidiane che agevolano i trasferimenti interni tra le Isole.

I passeggeri di queste rotte godranno anche di altri vantaggi offerti da Binter, come il servizio di bordo di alta gamma concepito per garantire al cliente un’eccellente esperienza, che comprende un aperitivo gourmet in omaggio durante il volo e un viaggio confortevole a bordo della sua moderna flotta di aeromobili Embraer.

Binter propone anche la formula Discover, uno stopover che permette ai passeggeri di visitare due isole nello stesso viaggio, con un piccolo supplemento aggiuntivo. Al momento dell’acquisto, il cliente può scegliere se usufruire dell’opzione durante il viaggio di andata o di ritorno, con una sosta massima di sette giorni. Il soggiorno può essere effettuato a Gran Canaria prima di raggiungere la destinazione finale in una qualsiasi delle isole dell’arcipelago ove è presente un aeroporto. In questo modo, la compagnia aerea facilita i passeggeri nel creare interessanti itinerari per scoprire, a soli 40 euro in più, due isole delle Canarie con un unico viaggio. Un vantaggio che sarà presto affiancato da offerte esclusive di negozi, hotel, ì autonoleggi e ristoranti dell’isola dello stopover, già disponibile attraverso i diversi canali di vendita della compagnia.

Inoltre, dalla scorsa estate, la compagnia aerea collega Torino al Senegal, con partenza dall’Italia programmata per ogni martedì alle ore 16:55, atterraggio a Gran Canaria alle 20:15. Il volo per il Senegal è previsto alle 23.35, con arrivo alle 02.05. Il volo di ritorno da Dakar decolla ogni martedì alle ore 03.05, per la coincidenza del volo dall’aeroporto delle Isole Canarie verso Torino delle ore 11.00, con arrivo nella città italiana alle ore 16.00.