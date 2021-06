Bilbao riparte dal trade con due eventi virtuali













Due workshop virtuali, dall’8 al 18 giugno, per conoscere Bilbao e incontrare aziende ed esperti locali: l’Ente del Turismo di Bilbao Bizkaia invita il trade alla scoperta della città, rinomata come “La città del Guggenheim” in quanto, dalla costruzione del museo, la città ha subito una trasformazione importante e ora è nota per le sue strutture innovative ideate da famosi architetti, oltre a essere un punto di riferimento internazionale di modernità.

Match Bilbao Bizkaia è l’evento virtuale che, attraverso due appuntamenti, accompagnerà gli ospiti alla scoperta della città della Spagna settentrionale: Match Live è il primo appuntamento che, l’8 e il 9 giugno, darà la possibilità agli ospiti di seguire 4 presentazioni dedicate a Bilbao: Città, Costa, Mice e Natura. Virtual Match, invece, è il workshop B2B che, dall’8 al 18 giugno, offre ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con un porfolio di aziende private di Bilbao e confrontarsi con esperti locali. Tutti i registrati a Match Bilbao Bizkaia avranno poi la possibilità di vincere un viaggio a Bilbao. Per registrarsi a Match Bilbao Bizkaia occorre compilare questo form: https://matchbilbaobizkaia.eus/virtualmatch/registroUsuarioB.php