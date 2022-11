Bike&boat e by night: i nuovi tour di Antoniana Viaggi

Da quasi trent’anni sul mercato, Antoniana Viaggi – operatore di incoming e outgoing – si è fatto largo nel mercato i battelli del Brenta e il Burchiello, costeggiando le suggestive ville venete per poi passare all’evoluzione di prodotti come gli “eventi in navigazione”.

E oggi per Stefano Piccolo, general manager Antoniana, «dopo due stagione particolari si chiude un 2022 che è stato un anno di ripresa dei flussi turistici nell’area. Flussi che sono tornati a segnare numeri paragonabili al pre Covid e che contiamo di aumentare nella stagione 2023».

Ma da quali mercati si sono avute le maggiori richieste? Piccolo risponde: «Sicuramente il mercato italiano è ancora un punto di riferimento dal quale continuiamo a ricevere ottimi riscontri ma abbiamo registrato una nuova crescita degli ospiti stranieri, provenienti soprattutto dall’area europea, in particolare Francia, Germania, Austria e Spagna».

E lo sguardo sui bacini esteri si tradurrà in investimenti operativi come conferma Piccolo: «La partecipazione alle principali fiere europee testimonia la nostra volontà, anche a fronte della situazione internazionale creatisi con la pandemia e il conflitto in Ucraina, di consolidare i flussi provenienti dai Paesi dell’area Ue ma sono già in cantiere, per il futuro, azioni mirate dedicate ai mercati extra Ue».

E riguardo alle novità operative per la stagione 2023 il general manager di Antoniana Viaggi precisa: «All’offerta tradizionale di navigazione tra le ville venete della Riviera del Brenta, che costituisce il core business del Gruppo e comprende i tour di gruppo su misura e le proposte del servizio di linea a partenza garantita per gli individuali, si affiancheranno le proposte by night, i tour bike&boat e un potenziamento delle esperienze extra riviera. Durante l’inverno verranno annunciate alcune novità che completeranno il catalogo del Gruppo».