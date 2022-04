Biglietteria aerea, FlighGenius rafforza i servizi per le agenzie













Con la ripartenza del mercato turistico, FlightGenius rilancia la propria presenza come partner preferenziale del trade nella gestione delle prenotazioni della biglietteria aerea. Nata nel 2012 dall’esperienza pluriennale di professionisti provenienti dal settore del business travel e dell’information tecnology, l’azienda si è affermata come consolidatore di biglietteria aerea grazie alla propria piattaforma semplificata e user friendly.

Con l’affidabilità garantita dai principali gds internazionali, FlightGenius fornisce, infatti, soluzioni tecnologicamente avanzate e semplificate per aiutare le agenzie di viaggi sia a snellire i diversi passaggi operativi, dalla prenotazione all’emissione dei biglietti aerei, sia a incrementare i propri margini di revenue con l’offerta di tariffe esclusive e competitive e piani di incentivazione premianti.

Attraverso la piattaforma FlightGenius, le agenzie possono procedere alla prenotazione della biglietteria aerea in pochi click, segnalando, per esempio, preferenze sui posti a sedere e sui pasti, la necessità di imbarco per bagagli speciali e la richiesta di assistenze specifiche per passeggeri diversamente abili. Il consolidatore, inoltre, punta a ridurre i margini di errore guidando l’agente nell’inserimento dei documenti obbligatori per la sicurezza del volo, monitorando le prenotazioni, informando di eventuali schedule change e dell’approssimarsi delle scadenze del time limit, riquotando automaticamente le tariffe prima dell’emissione del biglietto ed evidenziando in maniera chiara eventuali adeguamenti delle tasse.

A completare l’offerta, oltre all’help desk al cliente e ai servizi per la gestione degli allotment gruppi e quelli dedicati alle spedizioni nazionali e internazionali, ci sono anche sessioni periodiche di formazione per le adv. Come software house, infine, l’azienda dà la possibilità a imprese turistiche di creare il proprio network, anche senza essere loro stessi un’Agenzia Iata, fornendo una piattaforma implementata e personalizzata sulle singole esigenze grazie al programma reseller.

«Nonostante la pandemia, in questi due anni il nostro staff è rimasto il medesimo, con skills di altissimo profilo. Come tutti – commenta Emiliano Grondona, ceo di FlightGenius – abbiamo affrontato delle difficoltà, ma la garanzia di essere gli stessi e di aver fatto ancor più squadra ci porta oggi ad affrontare la ripartenza con maggior ottimismo, sempre al fianco dei nostri unici clienti, le agenzie di viaggi. Proseguiamo, dunque, sulla strada intrapresa con l’obiettivo di condividere con i nostri partner, in maniera trasparente, tutte le possibilità di marginalità collegate alla biglietteria aerea».