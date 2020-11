Beyond Green, il brand sostenibile di Preferred Hotel Group

Preferred Hotel Group lancia il brand Beyond Green, innovativo marchio di ospitalità che debutta con un portafoglio globale di 24 hotel, resort e lodge membri fondatori che danno un esempio della leadership del turismo sostenibile.

Beyond Green riunisce proprietà lungimiranti che si impegnano a realizzare i tre pilastri chiave del turismo sostenibile: pratiche rispettose dell’ambiente che vanno oltre le basi; tutela del patrimonio naturale e culturale; e contribuire al benessere sociale ed economico delle comunità locali.

«Mai prima d’ora c’è stato un bisogno più grande di promuovere un modo più cortese e gentile per esplorare il nostro bellissimo, ma fragile pianeta. Spinti dalla promessa del nostro marchio, Believe in Travel, che guida ogni decisione che prendiamo come azienda, crediamo che ora sia il momento di fare le cose in grande e di essere audaci mentre guardiamo al futuro dei viaggi – ha affermato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotel Group – Siamo onorati dell’opportunità di collaborare con così tanti leader stimolanti nel turismo sostenibile per lanciare il nostro nuovo marchio, Beyond Green, che è stato costruito con uno scopo, gratitudine e rispetto per la natura, le comunità e la cultura».