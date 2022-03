Beyond Clichés, lo storytelling di Shiruq e Visit Malta













Si chiama Beyond Clichés ed è il progetto di narrazione firmato Shiruq e Visit Malta, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi oltre gli stereotipi e presentare la destinazione maltese nei suoi aspetti culturali più peculiari.

«Malta gioca un ruolo importante nella programmazione di Shiruq. Una destinazione che si presta a molteplici letture e che quindi permette uno storytelling variegato, in una promozione che, con trasversalità, punta a pubblici diversi – dichiara Valentina Rubbi, marketing & communication manager del t.o. milanese – La brillante collaborazione con Malta Tourism Authority-Visit Malta ci consente di offrire prodotti estremamente curati in ogni dettaglio, programmi approfonditi e progettualità».

Con queste premesse è nato Beyond Clichés, un progetto di narrazione (e contronarrazione) dell’arcipelago maltese, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi oltre gli stereotipi, oltre i clichés. Un progetto culturale, dalla forte vocazione visuale, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia.

Il concept si articola in più fasi nel corso di tutto il 2022 e prevede molteplici attività. A livello di prodotto è nata la proposta di viaggio Nelle isole della luce – Laboratorio di fotografia: un itinerario di 5 giorni, tra Malta e Gozo, che si rivolge agli appassionati fotografi di qualsiasi livello (anche a chi parte da zero).

«Questo progetto, siamo certi, ci aiuterà a offrire un nuovo punto di vista sulla destinazione facendo da cassa di risonanza alla strategia generale di promozione messa in atto dall’Ente. Siamo felici che Shiruq abbia colto e messo in atto un’azione che rispecchia la nostra visione», commenta Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority-Visit Malta.

Il progetto verrà ufficialmente lanciato e presentato in occasione della mostra-evento Beyond Clichés. Malta, caleidoscopio di storie, oltre i luoghi comuni che si terrà a Milano, presso l’Istituto Italiano di Fotografia di via Caviglia, dall’11 al 13 marzo.