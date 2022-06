Best Western, new entry in Sardegna con il Blumarea a Castelsardo













New entry di una location alberghiera in Sardegna per il Gruppo Best Western: si tratta dell’Hotel Blumarea a Castelsardo, destinazione selezionata tra i “Borghi più belli d’Italia”.

La struttura riapre per la stagione estiva 2022 a conclusione di un restyling rilevante che ha interessato aree comuni, camere, spazi esterni e piscina. Un progetto di rinnovamento curato dall’architetto Sergio Bizzarro che ha puntato su colori della palette degli azzurri in un naturale rimando al nuovo nome e alle sfumature del mare.

«Abbiamo incontrato Bwh Hotel Group Italia più di due anni fa e insieme abbiamo condiviso un percorso fatto di decisioni strategiche per il rilancio e la riapertura della struttura – ha spiegato Paola Sini, general manager dell’albergo – A partire dal nuovo nome, che rievoca colori e suggestioni del nostro meraviglioso territorio, fino agli aspetti commerciali e di marketing, di posizionamento e distribuzione. Il supporto è stato fondamentale in tutto il processo di ristrutturazione e inserimento nel Gruppo. In particolare, da parte dello staff dei reparti Qualità&Design e Formazione e con Si Supply, cruciale per forniture negli ambiti di intervento e nell’ambito di food, amenities e detergenza. La scelta del brand Best Western esprime la volontà di legarci a un marchio globale per portare la nostra offerta fuori dai confini nazionali».

Il design delle sue 53 camere riflette colori e materiali del territorio: tessuti e ceramiche della tradizione sarda concorrono alla perfetta immedesimazione con le suggestioni locali. Inoltre l’albergo dispone di due sale per accogliere incontri fino a 50 e 150 persone e un lounge bar aperto anche agli ospiti esterni. La prima colazione a buffet è servita sia nella sala ampia e luminosa sia sulla terrazza adiacente.

Strategica, poi, l’ubicazione a Castelsardo, che è anche destinazione enogastronomica: nei dintorni di Best Western Hotel Blumarea si può infatti scegliere tra numerosi ristoranti e cantine per cene e degustazioni di prodotti del territorio del nord della Sardegna.

La spiaggia di Lu Bagnu, poi, dista solo 100 metri dall’albergo con vista sul Golfo dell’Asinara. In hotel è possibile prenotare il servizio di noleggio ombrelloni e lettini. Per gli amanti della piscina, la struttura mette a disposizione un’area dedicata con solarium dotato di ombrelloni, lettini e teli mare. Inoltre si può organizzare il noleggio auto e riservare transfer per porto e aeroporto, escursioni per l’Asinara, l’Arcipelago della Maddalena, Alghero e Stintino.

Infine, nei pressi di Best Western Hotel Blumarea, a orari prestabiliti, è attivo il servizio bus e navette per tutte le principali attrazioni: centro storico, castello, museo del Cestino, museo dell’Inquisizione, cripte e per il centro di Castelsardo con i suoi negozi di artigianato locale.