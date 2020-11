Best Western, l’Europalace Hotel di Monfalcone entra nel network

Prosegue la crescita del network Best Western Hotels grazie ad una nuova struttura a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Con il brand Bw Signature Collection, entra infatti in Bwh Hotel Group Italia l’Europalace Hotel.

L’albergo, già prenotabile, dista in auto circa 10 minuti dall’Aeroporto Friuli Venezia Giulia e 30 minuti dal centro di Trieste e si trova in una zona tranquilla della città a poche centinaia di metri da Fincantieri spa.

Lo storico edificio risale agli anni ’20 del Novecento ed è un esempio di Jugendstil (Art Nouveau), nato per ospitare gli impiegati celibi dei cantieri navali fondati dalla Famiglia Cosulich da cui l’antico nome “Albergo Impiegati”. Oggi, dopo un attento restauro con la supervisione delle Belle Arti, lo storico palazzo ospita 40 camere.

«Abbiamo scelto Bwh per il supporto che può offrirci in termini visibilità e vendita anche in questa delicata fase congiunturale – dichiara Lorenzo Vidoni, direttore di Bw Signature Collection Europalace Hotel – Contiamo di aprirci a nuovi segmenti di clientela grazie alla visibilità del brand, continuando ad investire sulla formazione del personale e sull’esperienza del soggiorno dei nostri ospiti».

La direzione dell’hotel ha optato per il brand Bw Signature Collection del segmento Upper Midscale, ovvero una location per turismo d’affari con speciali caratteristiche di arredi e design.

Per la ripartenza di meeting e riunioni, infatti, l’albergo dispone di una sala conferenze con luce naturale fino a 90 posti ridotti a 40 in linea con la normativa sui distanziamenti e un temporary office e spazi coworking per accogliere fino a 5 persone.

Il Bar Bistrot, all’interno della struttura, è attivo tutti i giorni e la sanificazione di camere e spazi comuni avviene anche tramite l’utilizzo di un collaudato sistema a base di ozono.

L’hotel dispone inoltre di una palestra attrezzata Technogym accessibile 24/24h. E ancora, a disposizione degli ospiti un ampio parcheggio privato gratuito e, da quest’anno, un servizio di noleggio biciclette.