Best Western lancia il progetto Special Protection Bwh

Nasce Special Protection Bwh, il programma di protezione dedicato ad ospiti e staff degli alberghi italiani di Bwh Hotel Group per riprendere l’attività in piena sicurezza.

«Il progetto rientra tra i servizi ad alto valore che Bwh Hotel Group destina ai propri affiliati – dichiara il ceo Giovanna Manzi – É un master plan che gli hotel applicheranno e si propone con un approccio attento perché la permanenza in struttura sia, anche in questa fase delicata, un’esperienza sicura e positiva sia per gli ospiti sia per lo staff. Abbiamo posto l’accento sulla protezione e richiesto rigore, aspetto al quale nostri affiliati sono però già abituati: di norma affrontano controlli della qualità e misurano i loro standard per essere parte del brand».

«Riusciremo a smarcare molti momenti potenzialmente critici grazie alla tecnologia con un ulteriore potenziamento di web check in, l’arricchimento della digital customer journey e implementando importanti soluzioni di digital check out. E ancora, con l’assicurazione offriamo uno strumento in più ai clienti per sentirsi sicuri. Questo progetto è una risposta anche alle aziende che, per le trasferte dei loro collaboratori, hanno già necessariamente ripensato travel policy e procedure nella selezione delle strutture», conclude Manzi.

Special Protection Bwh poggia su cinque pilastri, ognuno di essi cruciale per un produttivo e sicuro ritorno all’attività: sanificazione e igiene delle strutture, procedure per lo staff, dispositivi e suggerimenti utili al cliente, innovazione tecnologica e copertura assicurativa.

Per quanto riguarda la sanificazione e l’igiene delle strutture, dall’ingresso in albergo fino all’arrivo in camera è stato studiato un ideale percorso lungo il quale gli ospiti trovano informazioni, dispositivi e suggerimenti per minimizzare i contatti interpersonali e assicurare la distanza sociale. Riguardo i dispositivi per lo staff, il personale attivo in hotel sarà protetto con strumenti specifici, a partire da mascherine sanitarie e guanti.

All’interno della struttura tutti gli ospiti saranno guidati da un’intensa comunicazione riconoscibile dall’icona a forma di cuore di Special Protection Bwh: paline segnaletiche, adesivi sui pavimenti, monitor nelle hall, tv in camera, messaggi sui tavoli della colazione: tutto riporterà l’attenzione alle azioni in atto.

Quanto alla tecnologia, questa ha adesso un ruolo ancor più strategico. Tra gli altri, ad esempio, c’è il chatbot Best Friend che assicura un dialogo diretto e in tempo reale tra ospite e reception tramite messenger. Oppure, la novità più recente è rappresentata da Hotel Payment Studio, per il pagamento online: la sera precedente il check out, il cliente riceve una comunicazione via email con un pre-conto e l’indicazione di un link per procedere al pagamento in tutta sicurezza dal proprio device.

Infine, l’assicurazione. Una taskforce presieduta da Bwh Hotel Group e composta da esperti di risk management ha messo a punto una composita soluzione assicurativa dedicata a tutti gli ospiti. Per tutti i soggiorni e per tutti i clienti che prossimamente soggiorneranno in un hotel italiano del Gruppo è garantita una copertura per assistenza sanitaria valida per l’intera durata del soggiorno in hotel. Le garanzie incluse sono rivolte alla salute della persona e comprendono consulenza e assistenza medica telefonica e in presenza, copertura delle spese mediche, eventuale rientro al domicilio e rimborso di spese di forzata permanenza in caso di accertata positività al Covid-19.