Best Western lancia i travel bond per soggiorni fino al 2021

Best Western lancia i travel bond, prodotto con un rendimento del 25% da spendere negli hotel Best Western italiani per le aziende e i clienti che li acquisteranno. L’iniziativa propone l’acquisto di un credito per futuri soggiorni alberghieri in tagli pari a 50, 100, 200 e 500 euro e hanno validità di spesa fino al 31 dicembre 2021.

«Vogliamo muovere e sollecitare tutti i segmenti di mercato offrendo un grande vantaggio ad aziende e clienti individuali per le esigenze di viaggio future – dichiara Giovanna Manzi, ceo di Best Western Italia – Riconoscere un rendimento interessante oggi, ci permetterà di meritare un posto privilegiato nei piani di viaggio dei prossimi mesi».

Con i travel bond si matura da subito il credito alberghiero da utilizzare appena sarà possibile viaggiare, in 180 hotel in tutta Italia. L’acquisto si effettua online sulla piattaforma di acquisto voucher di Best Western: sarà sufficiente prenotare e poi presentare il bond al momento del check in in hotel.

Il travel bond Best Western, in sintesi, è una carta prepagata e può essere utilizzata in qualsiasi hotel Best Western in Italia per pagare il proprio soggiorno e qualsiasi servizio offerto da un hotel Best Western in Italia. Può essere utilizzato anche per il pagamento di singoli servizi non collegati ad un soggiorno in hotel.

Questo dovrà essere presentato al check in in hotel per saldare, totalmente o parzialmente, il soggiorno o altri servizi. L’importo totale sarà scalato dal valore caricato sul bond.