Best Western introduce la polizza per la sicurezza degli ospiti

Bwh Hotel Group Italia, gruppo alberghiero con 180 hotel in Italia cui fanno capo i marchi Best Western e World Hotels, presenta Stay Safe.

La soluzione assicurativa è nata dalla partnership con Axa Partners, in collaborazione con Strategica Insurance Management, broker e consulente assicurativo di Bwh Hotel Group Italia.

Stay Safe è la polizza dedicata a tutti gli ospiti degli hotel italiani di Bwh Hotel Group Italia per ogni soggiorno in albergo a partire dal 1° giugno 2020. La polizza, parte del più ampio protocollo “Bwh Special Protection” viene accesa per singolo ospite, è attiva dal momento del check in e copre tutta la durata del soggiorno fino al check out.

Stay Safe si compone di un concreto pacchetto di prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza, rientro dell’assicurato al proprio domicilio, spese mediche ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti.

Inoltre, a disposizione la garanzia Cover Stay, il rimborso dell’eventuale prolungamento del soggiorno nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario dalle autorità competenti per accertato contagio dell’assicurato.

«Definendo i termini dell’assicurazione abbiamo pensato ad una soluzione che completasse il nostro protocollo di riapertura delle strutture – dichiara Giovanna Manzi, ceo Bwh Hotel Group Italia – Insieme a sanificazione e distanziamento fisico, Stay Safe ci consente infatti di proteggere in modo completo i nostri clienti in un momento come questo in cui, più che mai, chiedono di essere rassicurati. Siamo inoltre molto soddisfatti di poter avviare l’iniziativa il 1° giugno 2020 e di coprire così tutta la stagione».

Gli fa eco Stéphane Coulot, ceo AxaPartners Southern Europe, affermando: «La partnership con Bwh Hotel Group Italia assume un significato ancora più importante nel contesto che stiamo vivendo. Rappresenta un’ottima opportunità per rafforzare la nostra strategia Payer to Partner nell’assistenza sanitaria. Desideriamo ripartire con servizi innovativi e uno sguardo ancora più attento verso la protezione e la sicurezza dei clienti».

«La polizza Stay Safe di Bwh Hotel Group, dedicata a tutti gli ospiti degli alberghi italiani, è un prodotto assicurativo messo a punto dalla nostra società – comunica Enrico Guarnerio, presidente e ad di Strategica Insurance Management. Abbiamo analizzato e approfondito le esigenze degli ospiti, che sempre di più, soprattutto in una fase di emergenza sanitaria come quella in corso, manifestano esigenze di consulenza, presidio e assistenza sanitaria per la propria persona.