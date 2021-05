Best Western incentiva i soggiorni in Italia con la promo Ready to Go













Ready to Go è la nuova flash promo di Bwh Hotel Group Italia per la ripartenza di hotel e destinazioni con un invito al viaggio che incentiva i soggiorni di inizio estate. Fino al 15 maggio prossimo è possibile richiedere un buono sconto del valore di 30 euro da utilizzare fino al 30 giugno 2021, presso tutti gli hotel Best Western d’Italia in occasione di una spesa di almeno 150 euro.

Dalle grandi città alle destinazioni d’arte, Bwh vuole sostenere la ripresa dei viaggi in tutte le mete italiane, per tornare a viaggiare in modo vantaggioso e in sicurezza negli hotel del gruppo presenti in tutta Italia, grazie al Protocollo Special Protection. Per accedere alla promo occorre essere iscritti o iscriversi a Best Western Rewards, il programma fedeltà del gruppo.

A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna digital: campagna display programmatic con pubblico targettizzato e circuito Google Discover, campagne adv sponsorizzate sui principali canali social e visibilità alla promozione grazie alle attività PPC search e retargeting.

E per i prossimi mesi Best Western ha in cantiere ulteriori iniziative a supporto degli hotel del Gruppo e delle destinazioni per sostenere i soggiorni domestici.