Best Western, Hotel Raffaello è la new entry a Roma













Continua a crescere il numero di alberghi che scelgono di entrare in Best Western Hotel Group a Roma. È Hotel Raffaello la new entry a 3 stelle per la Sure Hotel Collection by Best Western nella Capitale.

«Raffaello è la quarta struttura Roscioli Hotels a far parte del gruppo Bwh – afferma Giuseppe Roscioli, head of sales and institutional relationship di Roscioli hotels – Una conferma che significa per noi affidarci alla forza del Gruppo e disporre di vantaggi in termini di supporto alle vendite, attività di pricing, distribuzione e visibilità dell’hotel».

L’hotel dispone di 41 camere – tutte dotate di Tv Lcd 32”, minibar, free wifi, menù cuscini – in quattro tipologie: Standard, Comfort, Economy, Family e Superior.

Situato nel cuore del Rione Monti, e in prossimità della metropolitana, dall’ hotel sono facilmente raggiungibili i principali luoghi di attrattiva turistica come il Colosseo, i Fori Imperiali, Piazza Venezia, e la Stazione Ferroviaria di Termini.

Tra i servizi a disposizione degli ospiti: caffè gratuiti illimitati presso le coffee station, servizio transfer su prenotazione da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e un parcheggio privato a pagamento ad 80 metri dall’albergo. Disponibili anche soluzioni e pacchetti personalizzati per i target Business, Kids, Woman.

Hotel Raffaello implementa anche il protocollo Special Protection, ideato da Bwh Hotel Group per i suoi hotel, per la sanificazione costante di camere e spazi comuni, dispenser di gel igienizzanti in camere e in prossimità degli ascensori, colazione servita al tavolo e safety kit con mascherina, guanti monouso e gel disinfettante.