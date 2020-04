Best Western annuncia sei nuove strutture in Italia

Sei nuovi hotel sono ora attivi sui sistemi Bwh Hotel Group e hanno deciso di affidarsi al Gruppo Best Western e investire nonostante il momento di grande incertezza per il mercato dell’hôtellerie dovuto al coronavirus.

A Milano arriva il Bw Premier Collection OdSweet Hotel, con 33 camere affacciate su Piazza del Duomo. L’albergo, con la ripartenza dei cantieri, porterà a conclusione gli ultimi lavori per essere la prima struttura a tema in cui camere e spazi comuni sono progettate con i colori e il mood di marshmellow e cioccolato. La proprietà è la medesima della catena di negozi di dolci OdStore.

Fa il suo esordio anche Aiden by Best Western, brand lifestyle del portfolio Bwh Hotel Group: Aiden by Best Western @ Jhd Dunant Hotel a Castiglione delle Stiviere è una struttura di design e carattere, le cui 78 camere sono concepite come opere d’arte tutte differenti tra loro.

Sono due, invece, le strutture ad avere optato per il brand iconico del Gruppo, Best Western: si tratta dell’Hotel Corsi a Fiumicino (40 camere e interamente ristrutturato nel 2019) e del Blue Dream Hotel a Monselice, in provincia di Padova (67 camere).

Infine, Bw Signature Collection Horizon Wellness & Spa Resort la cui proprietà ha rinnovato la fiducia al brand grazie agli ottimi risultati ottenuti con Best Western Hotel Mirage a Paderno Dugnano. L’albergo porta in dote 63 camere a Varese. E ancora, Sure Hotel Collection Regency: 69 camere a Lissone – Monza Brianza.

«La fiducia che questi imprenditori alberghieri ripongono nelle nostre capacità e nelle nostre soluzioni assume oggi un valore ancora più significativo, evidenziando quanto il network sia essenziale per superare momenti critici – dichiara Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group – È il frutto di un lavoro impostato da tempo ma, per certo, è anche stimolato dal dinamismo e la proattività messi in campo dal brand in queste ultime settimane».

«Il supporto che gli albergatori ci richiedono in questa fase – prosegue Manzi – riguarda i numerosi aspetti che, da strutture indipendenti, difficilmente si affrontano e si superano: nuovi protocolli di sicurezza, rete con clienti e fornitori, progetti di comunicazione e anche consulenza distributiva. Il tutto nell’ottica di un ritorno all’attività».

«Questo è un momento delicato per gli imprenditori alberghieri: cogliamo il loro grande desiderio di ripartire e la necessità di riprendere l’attività – sostiene Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotel Group – Oggi più che mai crediamo di poter essere un punto di riferimento per la formazione, la visibilità e la sicurezza che solo un grande Gruppo, globale ma con il cuore orgogliosamente italiano, può offrire. Siamo a disposizione per conoscere le peculiarità delle varie realtà e costruire la soluzione ideale tra le nostre formule».