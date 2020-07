Best Western amplia il Bonus Vacanze con il suo pacchetto estate

Bwh Hotel Group Italia propone una soluzione per le vacanze estive dedicata a tutti: a chi ha diritto al Bonus Vacanze 2020 ma anche a chi non possiede i requisiti per richiederlo.

Per tutti è infatti disponibile Summer Bonus Package, la soluzione vantaggiosa e flessibile per l’estate. Chi ha diritto al Bonus Vacanze 2020 può utilizzarlo presso alcuni selezionati hotel del Gruppo in Italia a brand Best Western e WorldHotels.

Il bonus vacanze si spende per l’ acquisto dei pacchetti Summer Bonus Package: i clienti ottengono immediatamente l’80% del credito sotto forma di sconto da parte dell’hotel e il restante 20% attraverso credito d’imposta.

Chi non possiede i requisiti può approfittare di Bonus Bwh, un credito aggiuntivo offerto dal Gruppo per acquistare Summer Bonus Package. Ogni 300 euro di spesa, Bwh aggiunge 100 euro in più da utilizzare durante il soggiorno in hotel oppure, fino al 31.12.2020 in forma di Travel Card, per l’acquisto di ulteriori pacchetti Bonus Package.

I Summer Bonus Package sono pacchetti tematici, da 2 a 5 notti almeno, con tariffe dedicate e grandi benefit per i clienti. Pensati in base ai desideri di vacanza di differenti target di clientela, si distinguono tra:

Summer Bonus Week: almeno 5 notti, in hotel di mare e in alta stagione;

Summer Bonus Art: almeno 3 notti, in hotel di città d’arte e destinazioni turistiche;

Summer Bonus Dicovery: almeno 2 notti, in hotel di destinazioni di nicchia, da riscoprire.

Ogni hotel sta disegnando il proprio pacchetto in base ai servizi in struttura e alle caratteristiche della propria destinazione. Per fare alcuni esempi: servizio di mezza pensione, accesso alla spiaggia, noleggio biciclette, ingresso a musei, transfer da e per aeroporti e molto altro ancora.