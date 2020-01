Sharing mobility, Berlino capitale d’Europa. Milano è quarta

Nella top ten della sharing mobility, la mobilità condivisa nelle grandi capitali europee, Berlino figura al primo posto per numero e varietà di mezzi e servizi pubblici a disposizione della cittadinanza e dei turisti, mentre la prima tra le città italiane risulta Milano al quarto posto. Roma si posiziona la 15° posto della classifica, stilata da Omio, la piattaforma web e app che consente ai suoi utenti di prenotare viaggi in treno, autobus e aereo in tutta Europa. Omio ha pubblicato, infatti, unao studio specifico sulla disponibilità di servizi di trasporto condiviso – come taxi, monopattini elettrici, biciclette ed e-scooter – in 30 città europee per mettere in evidenza le pioniere dell’introduzione di nuove ed innovative forme di mobilità condivisa sostenibile.

Subito dietro la capitale tedesca, figurano Vienna e Parigi. Ma il capoluogo lombardo è leader europeo per quanto riguarda lo e-scooter sharing, con ben tre compagnie che consentono a turisti e cittadini di esplorare la città. Milano è anche tra le prime in classifica per quanto riguarda i monopattini elettrici, mentre l’offerta di bike sharing risulta limitata rispetto alle altre città.

Berlino occupa il podio più alto grazie ad un’ampia varietà di servizi di mobilità condivisa: biciclette, e-scooter e monopattini elettrici consentono di muoversi agevolmente nel cuore della capitale tedesca, con un’offerta di ben 15 compagnie che operano nel settore della sharing mobility.

«Mentre le città continuano a crescere e rinnovarsi – ha commentato Bertrand Etienne, direttore commerciale di Omio – è positivo vedere i progressi compiuti con l’introduzione di nuove ed innovative forme di mobilità che aiutano le persone a spostarsi in città in modo più semplice. Per le città più grandi e densamente popolate c’è ancora strada da fare ma, quantomeno, opzioni di trasporto diverse abbondano in molte destinazioni».