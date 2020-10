Berlino, anche We Love Travel! sarà un evento solo virtuale

We Love Travel!, l’appuntamento “ibrido” studiato da Itb Berlino e Berlin Travel Festival per rilanciare l’industria turistica, si terrà in forma solo virtuale. A seguito degli ultimi sviluppi del coronavirus nella capitale tedesca, infatti, gli organizzatori hanno deciso di rendere disponibile l’evento all’Arena di Berlino solo in modalità online, senza espositori o visitatori in loco.

Confermate invece le date della tre giorni, dal 16 al 18 ottobre 2020, durante i quali avranno luogo gli appuntamenti previsti, tra seminari, conferenze di approfondimento e sessioni di networking virtuali per gli operatori registrati.

Tutti gli eventi saranno comunque trasmessi in live streaming e trasmessi online su www.welovetravel.berlin). Durante i turni di discussione i partecipanti potranno porre domande ai singoli relatori e al moderatore.

«È sempre una decisione difficile riprogrammare eventi organizzati con mesi in anticipo e adattarsi alle nuove circostanze. L’obiettivo ora è offrire all’industria una piattaforma virtuale in modo che possa partecipare con successo a un dialogo. Siamo comunque preparati in questo senso, poiché abbiamo pianificato lo spettacolo come un evento ibrido fin dall’inizio», ha detto David Ruetz, numero uno di Itb Berlino.