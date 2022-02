Beni culturali, il MiC finanzia 38 progetti di recupero e tre acquisizioni













Quasi 200 milioni di euro, da dividere tra 38 nuovi progetti e tre nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato. Il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, varato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare interventi di recupero e valorizzazione in 16 regioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro. Tra queste, Villa Massenzia, estesa proprietà tra Cecilia Metella e Circolo Massenzio lungo la via Appia Pignatelli a Roma, che una volta acquisita allo Stato diverrà la base per i servizi aggiuntivi a favore dell’intero Parco Archeologico dell’Appia Antica, Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, aggiudicata da un fondo immobiliare privato, e infine la città romana di Altino (in provincia di Venezia).

«Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo – commenta Dario Franceschini, sottolineando che – il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese».

Gli interventi approvati oggi fanno parte della più ampia strategia portata avanti dal ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale.