Benetour amplia l'offerta in Val d'Aosta tra outdoor e cultura













È una Val d’Aosta d’autore quella proposta per l’estate 2021 da Benetour, t.o. con sede ad Aosta, che opera dal 2003, specializzato nel prodotto montagna, mare, viaggi di gruppo e vacanza Outdoor.

Per quest’anno l’imperativo è una offerta variegata per una una vacanza alternativa e sorprendente, fatta di natura, arte, cibo, sport e cultura. Benetour propone un nuovo modo di viaggiare per sostenere un migliore modello di vacanza in cui vige il diritto a soffermarsi per riconoscere luoghi, spazi, silenzi, profumi, colori che consentano di riappropriarsi del sentire e dell’ascoltare i propri sensi e le proprie emozioni.

Tra le idee-vacanze c’è il trekking alla ricerca di laghetti alpini, passando tra boschi e pascoli di alta montagna, soste nei rifugi: si va dalle pendici del Monte Bianco, al Parco Nazionale del Gran Paradiso, fino al Parco del Mont Avic. Numerosi anche gli itinerari da percorrere con il mountain Bike, o per chi è meno in forma con l’E-bike, la bicicletta con la pedalata assistita. A completare le proposte outdoor e benessere le discese di rafting, e le terme di Pré Saint Didier e di Saint Vincent.

Non meno importante la parte culturale: oltre 100 tra castelli medioevali, torri e fortezze più volte trasformati nel tempo fino a diventare residenze rinascimentali, chiese romaniche e barocche. Tra questi il Castello di Fénis, il Castello di Issogne e il Castello di Sarre (residenza di caccia di Savoia) e il Complesso Monumentale del Forte di Bard. Per quanto riguarda l’artigianato un appuntamento estivo importante (nel mese di agosto) è sicuramente la Fiera di Sant’Orso d’été dove gli artigiani espongono i propri prodotti frutto di variegate tecniche che spaziano dalla tornitura all’intaglio del legno, alla scultura su pietra, alla lavorazione del ferro e del cuoio.

Denominatore comune di tutti i soggiorni Benetour è la nuova polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento predisposta dal tour operator, valida anche in caso di eventi pandemici, che garantisce ai clienti la massima sicurezza, sollevando le agenzie da ogni tipo di incombenza e responsabilità. La copertura, compresa nei pacchetti, include il rimborso, con una piccola franchigia, dell’importo del viaggio nel caso in cui il tampone eseguito nelle ore precedenti o immediatamente prima della partenza, risulti positivo.