Belvilla raccoglie i frutti dell’exploit delle case vacanze

Quello che sta per concludersi è stato un anno fuori dal comune per tutto il settore turistico, e anche Belvilla, player europeo del comparto case vacanze e parte di Oyo Vacation Homes, ha dovuto adeguare più volte la sua policy rivolta a proprietari e affittuari, in base alle numerose misure che sono entrate in vigore nel corso dell’anno nei vari Paesi europei.

Una certezza del 2020 è che il soggiorno in casa vacanza con la propria famiglia è diventata una tendenza sempre più popolare tra i viaggiatori.

In quest’anno delicato, Belvilla ha costantemente monitorato le esigenze di ospiti e proprietari di case, attraverso ricerche e sondaggi, con l’obiettivo di fornire servizi all’altezza delle aspettative, consapevole che le abitudini di viaggio sono state completamente stravolte, e che i viaggiatori hanno dovuto adeguare le proprie aspettative alla situazione corrente. Analizzando i risultati degli utenti che hanno scelto un soggiorno con Belvilla nel 2020 è emersa la tendenza a viaggiare con un numero ristretto di persone, vicino alla propria località di residenza e con un occhio al prezzo.

Per assicurare agli affittuari esperienze di soggiorno in sicurezza, i proprietari di casa hanno messo in pratica tutte le linee guide per la pulizia e l’igiene.

In merito agli obiettivi del 2021, invece, Belvilla sta intensificando i suoi sforzi per offrire ai proprietari la possibilità di gestire in piena autonomia l’affitto della proprietà (modalità di gestione self service) attraverso il portale MyBelvilla: al momento sono state effettuate diverse migliorie come una nuova interfaccia grafica che permette di osservare con facilità l’andamento delle prenotazioni e delle entrate rispetto all’anno scorso; un nuovo format con il resoconto dei pagamenti che include gli importi in entrata, acconti e saldi per ogni prenotazione; la possibilità di bloccare o sbloccare il calendario, e modificare in autonomia descrizione e immagini della proprietà; e infine l’introduzione di video illustrativi per spiegare il modo di lavorare di Belvilla.

Nel mirino anche il sistema fatturazione con l’obiettivo di renderlo più chiaro, semplice e veloce. «Lo scoppio della pandemia ci ha travolto, abbiamo affrontato diverse sfide, a un certo il punto il sistema si è intasato a causa delle cancellazioni, abbiamo dovuto affrontare anche un sovraccarico di lavoro nel servizio clienti, ma abbiamo migliorato la nostra performance grazie a tecnologia e formazione», sostiene Raj Kamal, ceo di Oyo Vacation Homes.

«Abbiamo fatto pressione sui prezzi dinamici per monitorare la domanda e l’offerta e siamo lieti di aver dimostrato che questo tool funziona per i nostri proprietari di casa», conclude Kamal.