Belvilla, policy di cancellazione estesa a chi prenota entro novembre

Presente con soluzioni abitative in tutta Italia, Belvilla, player europeo nel settore delle case vacanze parte di Oyo Vacation Homes, estende la sua policy di cancellazione per tutelare la crescente quota di clienti che scelgono l’advanced booking.

I rimborsi sono disponibili “per chi oggi sceglie di sostenere il turismo domani”, scrive Belvilla: gli ospiti che desiderano regalarsi un soggiorno con Belvilla in qualunque mese del 2021, e prenotano entro il 30 novembre 2020, possono accedere al rimborso della somma spesa in caso di eventuale cancellazione.

Questa policy quindi non prevede voucher e vale su un ampio portfolio di case in tutta Italia e in altri paesi d’Europa. Anche perché, secondo Belvilla, i vacanzieri del 2021 saranno ancora alla ricerca di indipendenza, privacy, spazi grandi e abitazioni immerse nella natura dove evadere con la propria famiglia. Case dall’arredamento moderno e rigorosamente online all’interno; esperienze bucoliche, capestri e rigorosamente onlife all’esterno. Si tratta di un binomio che renderà l’offerta turistica sempre più tailor made, per soddisfare la voglia di evasione dei viaggiatori.