Belvilla lancia la collezione Unique Holiday Homes













Lo specialista delle case vacanze Belvilla, parte di Oyo, ha creato Unique Holiday Homes, una selezione delle 23 case vacanze più insolite d’Europa, raccolte nella nuova pagina del sito web Belvilla.

Si tratta di 23 luoghi con una storia unica da raccontare, condivisa dagli stessi proprietari di casa desiderosi di spiegare aneddoti e curiosità della propria casa vacanza.

Che sia un’abitazione perfettamente incastonata tra le suggestive Dune Olandesi o in nave con una rilassante vista panoramica sul Canal du Midi, con Unique Homes Belvilla invita a immaginare la prossima vacanza in contesti fuori dal comune.

Chi desidera vivere avventure emozionanti può provare l’ebbrezza di soggiornare in una nave, oppure godersi un bagno rilassante tra gli alberi, immersi nella natura. E ancora, si può fare un tuffo nella storia in un castello belga, provare a dormire in un bunker della seconda guerra mondale almeno una volta nella vita, sentirsi come un nomade in una yurta colorata o provare la magia e il senso di libertà in un mulino a vento.

In Italia, ad esempio, dal Salento Veronique Morosi con il marito parla di una costruzione davvero singolare: «Il nostro trullo conserva il tipico fascino di Alberobello, un luogo che ti accoglie e ti fa sentire speciale, come parte di un paesaggio unico e sorprendente, sospeso nel tempo, lontano dal presente e dalla vita quotidiana».