Belvilla by Oyo, boom per le case vacanze in Veneto













Il 2022 si prospetta più che positivo per l’holiday renting, come dimostra l’aumento delle prenotazioni del gruppo Belvilla by Oyo. Si parla di un miglioramento del 150% nel primo mese e mezzo del 2022, rispetto alle prenotazioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il gruppo Belvilla, infatti, ha già ricevuto il 25% delle prenotazioni totali ottenute nel 2021 e il Veneto guida il booking.

Il brand Belvilla by Oyo offre 3.000 soluzioni di vacation rental in tutta Italia, con particolare attenzione alle location in campagna, montagna e borghi antichi non facenti parte del turismo mainstream. Oltre al Veneto, il portfolio del gruppo include cottage sulle Dolomiti, ville a Jesolo, moderni appartamenti sul Lago di Garda e tante altre opzioni. Gli ospiti sono prevalentemente viaggiatori francesi, italiani, tedeschi e utenti del Nord Europa, solitamente in gruppi di 4 persone con una media di durata del soggiorno di 8 giorni.

Il Veneto è la regione che più si distingue per numero di prenotazioni. «Il Veneto è tra le regioni a maggiore margine di miglioramento – sostiene Serena Uberti, managing director Southern Europe di Belvilla by Oyo – Stiamo assistendo a una forte crescita della domanda, in queste ultime settimane infatti abbiamo già ricevuto il 25% delle prenotazioni totali che abbiamo gestito lo scorso anno. Lavoriamo in team con i nostri proprietari di case per assicurare agli ospiti la migliore esperienza di soggiorno possibile, rendendo accessibili, a tariffe competitive, sia le mete tradizionalmente più blasonate, sia le destinazioni più recondite, in grado di regalare emozioni durature, grazie all’autenticità dell’esperienza territoriale. Sia i singoli proprietari che le piccole/medie imprese dell’holiday renting, possono fare affidamento sulla nostra expertise quarantennale e tool tecnologici per massimizzare il potenziale delle loro proprietà».