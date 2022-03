Belmond sceglie Peluso come general manager del Villa San Michele













Nuovo general manager per Villa San Michele, l’iconico hotel di Belmond sulle colline di Fiesole sopra Firenze. A partire dal 1° marzo 2022, Infatti, Sofia Peluso si unisce al team di Villa San Michele dopo due anni in Belmond in cui ha ricoperto il ruolo di divisional director of sales for southern europe.

Peluso ha una oltre 20 anni di esperienza nel campo dell’ospitalità di lusso, con ruoli direzionali con responsabilità nei settori vendite e marketing, lavorando a Firenze, Milano e Roma, in diversi hotel tra cui anche Starwood Hotels & Resorts. Villa San Michele riaprirà le proprie porte il prossimo 27 marzo, con una serie di novità che includono nuove esperienze food & beverage, un calendario di appuntamenti culturali e gastronomici settimanali e un ventaglio di esperienze per scoprire meglio il territorio.

Robert Koren, senior vice president, Europe, Middle East & Africa, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di vedere Sofia Peluso prendere le redini di Villa San Michele quale nuova general manager, in un momento in cui la Villa si appresta ad entrare in una nuova fase. Grazie alla sua brillante expertise nella realizzazione di strategie commerciali attraverso la creazione di esperienze uniche, il suo sguardo internazionale e la sua leadership appassionata, Sofia apporterà nuova energia alla Villa senza compromettere il valore del suo prezioso patrimonio culturale. Sono certo che il suo approccio fortemente orientato alla progettazione di iniziative creative e ad un servizio d’eccellenza troverà un terreno fertile nella nostra iconica proprietà sulle colline fiorentine».

Entusiasta del nuovo ruolo invece Sofia Peluso, che dichiara: «Sono onorata di ricoprire questo incarico, ho sempre sentito un forte legame con Firenze e con questo leggendario hotel. Villa San Michele è un vero gioiello nell’ospitalità europea; mi sento straordinariamente privilegiata ad assumere la guida di una proprietà così unica e preziosa, che si prepara ad ospitare una stagione ricca di progetti culturali ed enogastronomici di alto profilo»