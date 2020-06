Bedsy, è online il nuovo chatbot di Hotelbeds

Si chiama Bedsy ed è il chatbot di Hotelbeds, disponibile anche per i clienti Bedsonline e che fa seguito al lancio di Livechat all’inizio del 2020.

Con Bedsy si può controllare lo stato delle richieste di prenotazione o anche fornire un numero di conferma del fornitore, tutto in tempo reale. E ancora, richieste speciali o canali preferenziali per ricevere informazioni sugli hotel.

Sia Bedsy che Livechat sono già disponibili per oltre 60mila clienti di Hotelbeds e Bedsonline in tutto il mondo, inclusi gli agenti di viaggi e i tour operator, e con l’eccezione di Cina e Giappone.

Marc Albert, global operations director at Hotelbeds, ha commentato: «Abbiamo ascoltato i nostri clienti e la loro esigenza di ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza. Per questo abbiamo creato Bedsy, che vuole migliorare il lavoro dei nostri team di assistenza clienti e far risparmiare molto tempo ai clienti. Il nostro obiettivo principale è offrire la migliore esperienza aalla clientela e siamo fermamente convinti che con il lancio di Bedsy e Livechat, insieme ad altri strumenti SelfSeT in fase di sviluppo, stiamo offrendo la migliore assistenza possibile nel nostro settore».