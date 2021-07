Bedsonline vara il customer service in italiano per le agenzie













Alza l’asticella del servizio, Bedsonline, piattaforma per adv di Hotelbeds per la prenotazione alberghiera e i prodotti ancillari, lanciando una serie di miglioramenti per customer service nei mercati chiave di tutta Europa. Innanzitutto, con l’implementazione di un servizio di assistenza clienti in lingua locale fornita durante l’orario di ufficio in Germania, Italia, Portogallo e Grecia.

Le agenzie di viaggi con sede in Francia invece, potranno avvalersi del servizio in lingua francese attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non soltanto localizzazione, però; oltre all’espansione del supporto per la lingua madre, Bedsonline continuerà ad offrire gli strumenti online self-service implementati di recente come parte della suite “SelfSeT”, che permette alle agenzie clienti di gestire le proprie prenotazioni e le richieste più frequenti in autonomia via Help Desk senza la necessità di chiamare un centro servizi.

Fermín Iribertegui, direttore operazioni clienti, ha dichiarato: “Per noi è essenziale che i nostri clienti si sentano a proprio agio al 100% ogni volta che ci contattano. Ecco perché è importante per noi essere in grado di offrire un servizio clienti nella loro lingua madre. Questi servizi forniranno maggiore fiducia per prenotare con Bedsonline, sapendo che sarà assicurato il massimo qualità del supporto possibile. Inoltre, siamo fermamente convinti che, affinché la relazione di partnership abbia successo, dobbiamo rendere il lavorare con noi il più agevole possibile, motivo per cui stiamo lavorando duramente per incorporare nuove funzionalità e miglioramenti al nostro centro servizi e al nostro toolkit self-service SelfSeT originale, che ha dimostrato di far risparmiare tempo ai nostri clienti e di semplificarne la gestione tutto da un unico posto.”