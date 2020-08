Bedsonline lancia The Compass, tool per la ripartenza delle agenzie

Bedsonline ha annunciato il lancio di The Compass, un nuovo strumento online per sostenere la ripresa delle agenzie viaggi.

In risposta all’attuale volatilità del mercato, la piattaforma è stata progettata per analizzare i dati di Bedsonline in tempo reale, e per fornire agli agenti di viaggi informazioni sulle principali destinazioni di tendenza a partire dal loro mercato di origine, oltre a recapitare dati sui cambiamenti di tendenza rispetto alle settimane precedenti, sui tempi medi di prenotazione e su una selezione delle migliori proprietà disponibili.

Inoltre, The Compass rappresenta un potente strumento di marketing che consente agli agenti di creare automaticamente campagne promozionali personalizzate con il proprio logo e la propria selezione di hotel, che possono poi condividere direttamente con i clienti via email, WhatsApp o altri canali.

Gli agenti di viaggi partner possono accedere al tool senza costi aggiuntivi semplicemente effettuando il login su bedsonline.com.

Gareth Matthews, direttore marketing di Bedsonline, ha commentato: «La domanda nel settore turistico sta cominciando a tornare, anche se naturalmente c’è ancora una significativa incertezza e volatilità che sta cambiando regolarmente lo status quo per quanto riguarda i corridoi di provenienza e di destinazione più popolari. In qualità di leader nel nostro settore abbiamo accesso a una grande quantità di dati di prenotazione in tempo reale che volevamo mettere a completa disposizione dei nostri clienti. Abbiamo trascorso il periodo di lockdown preparando The Compass per dare ai nostri agenti di viaggi partner una nuova potente piattaforma per aiutarli a comprendere le tendenze del mercato, ad accedere a una selezione di prodotti a prezzi competitivi nelle destinazioni di tendenza e a fornire loro strumenti potenti e al tempo stesso semplici e intuitivi, per aiutarli a promuoverli direttamente al consumatore finale».