Beachcomber, Filippi: «Più 5 stelle e combinati per honeymooner»

In casa Beachcomber Hotels si conferma l’attenzione agli honeymooner. Le coppie troveranno un portfolio riaperto al 100% da ottobre 2021, con strutture che hanno sfruttato il periodo Covid per restyling e migliorie e un mercato dall’Italia che porta numeri positivi e vede in pole i 5 stelle.

Intanto, a Mauritius si fa strada il destination wedding. «Abbiamo anche molte richieste di matrimoni, in piccoli gruppi di familiari o amici – racconta Sheila Filippi, general manager Italia – Un cliente che sceglie di sposarsi a Mauritius nelle nostre strutture usufruisce già dell’offerta viaggio di nozze dal momento in cui arriva in hotel fino alla partenza. Nei 5 stelle chi sceglie la mezza pensione riceve in regalo il pranzo e una Beachcomber Experience, ovvero un’escursione, una cena speciale, un’immersione».

Ricominciano anche gli impegni in Italia, il Gruppo infatti da ottobre intende tornare a partecipare alle fiere a cominciare da Tutto Sposi a Napoli, in programma dal 22 al 30 ottobre.

Accanto al soggiorno balneare poi, i resort Beachcomber confermano le richieste in combinato con altre destinazioni, «per chi non cerca solo il mare, come Dubai, Istanbul, Parigi, il Kenya, l’India, persino il Giappone», conclude Filippi.