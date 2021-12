Bea Italia 2021, premio alla carriera a Franco Gattinoni













Premio alla carriera per Franco Gattinoni a Bea Italia 2021 (Best Events Awards), la manifestazione ideata da Adc Group e dedicata all’eccellenza degli eventi e della live communication.

Un riconoscimento, quello ricevuto per mano di Salvatore Sagone, chairman di Adc Group e Bea World Festival president & founder, che premia i decenni di attività del presidente del Gruppo Gattinoni, protagonista nel settore degli eventi e del turismo.

Il percorso imprenditoriale di Franco Gattinoni inizia nel 1983 con l’apertura di un’agenzia di viaggi e incentive a Valmadrera (Lecco). Nel corso degli anni i dipendenti hanno superato le 450 unità, con 32 agenzie di proprietà, 1.500 agenzie affiliate, una sede a Milano e uffici operativi a Lecco, Monza, Torino, Bologna e Roma.

Franco Gattinoni, inoltre, è stato tra i principali fondatori di Fto – Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, associazione nella quale ha sempre ricoperto la carica di vicepresidente fino a diventarne il presidente nel gennaio 2021.

Oggi Gattinoni Group è una realtà affermata in molteplici aree: business travel e anche programmazione travel and leisure a cui fanno capo i due network di agenzie Mondo di Vacanze e MYNetwork; oltre a un’area Mice sempre più strutturata.

Franco Gattinoni ha commentato così il premio ricevuto: «Questo premio alla carriera arriva in un momento particolare per l’industria degli eventi che ha visto, negli ultimi due anni, un cambiamento radicale. Siamo passati da eventi in presenza a totalmente digitali e ora ibridi, con una crescente evoluzione in termini di tecnologia e di competenze. Ora c’è tanto ibrido ma si torna finalmente ad avere eventi in presenza. E noi siamo pronti. Il merito di questo successo è dovuto anche al lavoro di squadra, alla passione che ci contraddistingue e alla professionalità che dedichiamo ogni giorno a questo lavoro».