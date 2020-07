B&B Hotels, tariffe speciali per chi sceglie l’Italia

B&B Hotels premia gli ospiti che scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze con la promozione “Stay Longer & Choose” disponibile in hotel selezionati e prenotabile anche con il Bonus Vacanze estate 2020.

A luglio e agosto, chi soggiorna in una delle strutture italiane per 2 o 3 notti riceverà un voucher da 5 euro (a camera a soggiorno) spendibile al B&B Shop: corner presente nella hall delle strutture che completa l’offerta della catena con prodotti food & beverage e per la cura della persona. Prenotando durante il weekend, sarà possibile accedere a tariffe ancor più esclusive.

B&B Hotels Italia, in ottemperanza con il Decreto Rilancio e in linea con la propria filosofia Only For Everyone, dà la possibilità di utilizzare il Bonus Vacanze estate 2020 in tutte le sue strutture sul territorio nazionale. Il Bonus Vacanze prevede un contributo alle famiglie per trascorrere le vacanze dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 con un valore massimo di 500 euro, esclusivamente per prenotazioni dirette da parte dei clienti stessi o tramite agenzie di viaggi.

In linea con le normative sanitarie nazionali, il gruppo propone pratiche breakfast box a sostituzione della colazione a buffet. Per la tutela di tutti, B&B Hotels Italia ha sviluppato un protocollo di sanificazione certificato dal Safety Label High Quality Anti Covid-19 ed elaborato in collaborazione con B.C.O Consulting. A supporto, sono state individuate 8 Golden Rules “Help Us Helping You” per assicurare il più alto livello di protezione tra cui l’utilizzo di dispositivi DPI certificati plexiglas protettivi presso i desk di accoglienza, e molto altro.

ROMA. È il momento ideale per visitare la Città eterna, poco affollata e con un clima mite. Un break all’insegna della riscoperta dell’Antica Roma, tra i Fori Imperiali, il Colosseo, le Terme di Caracalla, la Domus Aurea e dei Musei Vaticani. Per godere di un soggiorno completo, B&B Hotels propone il B&B Hotel Roma Trastevere, il B&B Hotel Roma San Lorenzo Termini e il B&B Hotel Roma Pietralata Tiburtina.

MANTOVA. Entrando dal ponte di San Giorgio è possibile vedere il Castello di San Giorgio, che custodisce uno dei più grandi capolavori del Mantegna, la cupola di S. Andrea, torri e campanili di epoca medievale. Una città ricca di monumenti e scorci da scoprire. Partendo da Palazzo Ducale, il palazzo più grande d’Europa, è possibile passeggiare tra le vie del centro circondati da palazzi storici in un percorso fuori dal tempo. Unico è anche il Teatro Scientifico Bibiena, gioiello del ‘700 inaugurato da un giovane Mozart. Punto di partenza perfetto, il B&B Hotel Mantova.

MILANO. La capitale della moda nel mese di agosto è la meta ideale per approfittare dei saldi e riscoprire una città inedita, passeggiando tra le vie dello shopping e il quadrilatero più famoso al mondo. Sarà possibile, inoltre, visitare le principali attrazioni del capoluogo lombardo senza code. Dal Duomo con le sue magnifiche guglie, al Castello Sforzesco, fino al Cenacolo, per concedersi poi una pausa con una passeggiata lungo i Navigli. B&B Hotels propone il B&B Hotel Milano San Siro, il B&B Hotel Milano Cenisio Garibaldi e il B&B Hotel Milano Sesto Marelli.

TORINO. Una delle città italiane con connotazioni storiche, ma anche con stranezze e curiosità architettoniche davvero rare. Dalla Mole Antonelliana, al Museo Egizio, da Palazzo Reale alla Reggia di Venaria, passeggiando per le vie di Torino è possibile ammirare un mix tra arte, design e avanguardie che esplode in palazzi stramboidi: Onde fluttuanti, Casa Fenoglio-Lafleur, il Portone del Diavolo, Fetta di Polenta, The Number 6 e Palazzo con piercing. E ancora, lo storico mercatino delle pulci torinese: il Balon. Tra mobili antichi, vecchi giocattoli, vestiti, libri usati, vinili, la percezione è quella di fare un passo indietro nel tempo. Si può scegliere B&B Hotel Torino.