B&B Hotels raddoppia in Slovenia con il Maribor













Non solo nuove aperture in Italia, ma anche nuove sfide internazionali per B&B Hotels che amplia la sua presenza in Slovenia con l’apertura di una seconda struttura, il B&B Hotel Maribor, situato nel cuore dell’omonima città.

Dopo l’inaugurazione nel 2019 dell’Hotel Ljubljana Park, il Gruppo sceglie dunque la suggestiva città di Maribor. Situata sul fiume Drava e circondata dalle foreste verdi di Pohorje e da pittoresche colline, Maribor è particolarmente apprezzata per la sua offerta vinicola; qui, infatti, si trova la più vecchia pianta di vite del mondo, chiamata Stara trta, che con i suoi 500 anni è entrata a far parte del Guinness dei primati come la vite più antica al mondo che continua a dare i suoi preziosi frutti.

L’hotel è a soli 5 minuti a piedi dalla stazione centrale, dal fiume Drava e dal centro storico con le sue più importanti attrazioni. La struttura dispone di 102 camere non fumatori in tipologia doppia, matrimoniale, tripla.

«Siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta in Slovenia inaugurando una nuovissima struttura in una destinazione dalla forte vena turistica. Maribor con le sue piste da sci, i sentieri escursionistici e le piste ciclabili offre davvero un vero e proprio tesoro di esperienze – ha dichiarato Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – Da qui partiremo per ampliare ancora di più la nostra presenza nell’est Europa, con l’obiettivo di raggiungere un portafoglio internazionale di oltre 700 hotel entro la fine dell’anno, ovvero più di 65mila camere».