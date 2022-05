B&B Hotels raddoppia a Fiumicino con la new entry Fiera 2













Un nuovo taglio del nastro nella Capitale per B&B Hotels, catena internazionale con più di 650 hotel in Europa e nel mondo con un fatturato di 500 milioni di euro, che ha inaugurato il nuovo B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2, 55° hotel del Gruppo in Italia e settimo sul territorio romano, raddoppiando e portando a 228 il numero di camere nell’area di Parco Leonardo, a due minuti in treno e 5 minuti in auto dall’aeroporto internazionale.

Location ideale, dunque, per raggiungere comodamente l’aeroporto o per viaggi di lavoro, il B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2 dispone di 114 camere in tipologia doppia, matrimoniale e tripla, caratterizzate da atmosfere e servizi smart e dallo stile moderno; sono dotate di wifi gratuito, bagno con doccia e asciugacapelli, climatizzazione autoregolabile, smart Tv con canali satellitari e Sky, frigobar e cassaforte elettronica.

Il nuovo hotel, che ha avuto come madrina la presentatrice televisiva Maddalena Corvaglia, vuole rispettare totalmente lo spirito ecologico, la libertà di viaggiare, la semplicità e la modernità, che da sempre rappresentano i valori su cui si fonda il concept di B&B Hotels: un albergo con un look personale ma discreto e senza fronzoli.

«L’inaugurazione della settima struttura nella capitale e la 55esima in Italia, tutte a gestione diretta – ci ha spiegato Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – riconferma l’ambizioso piano di espansione che vedrà 10 nuove aperture entro la fine 2022 in città primarie e secondarie della penisola. Nel dettaglio a fine maggio apriremo a Sassuolo, un altro hotel verrà presto inaugurato a Torino, un altro sempre in Piemonte, fino all’apertura di Catania e di Prato. Un piano di sviluppo da qui al 2025 è cercare di tenere questo trend, con una media due nuovi alberghi aperti ogni settimana. Riguardo al fatturato, nel 2021 abbiamo chiuso con quasi 60 milioni di euro, recuperando buona parte dei risultati del 2019; nel 2022 dovremmo chiudere intorno ai 100 milioni di euro, pari ad un +40% rispetto al fatturato dello scorso anno. Senza tralasciare, poi, l’impatto sui territori: ogni anno generiamo più di 70 milioni di euro di valore aggiunto per il mercato».

Un mercato, quello italiano, che per il Gruppo B&B Hotels rappresenta il 3° Paese per numero di strutture e fatturato tra i 12 dove è attualmente presente. Posizione di alto rilievo dopo ovviamente la Francia (dove B&B Hotels è nata negli anni ’80 per la lungimiranza di un imprenditore bretone, ndr) che vanta 270 hotel e la Germania dove opera con 140 strutture.

Il B&B Hotels Fiera 2 è anche il risultato di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti imprenditori, come il Cavaliera del Lavoro, Leonardo Caltagirone, proprietario dell’omonimo Gruppo che ha sottolineato: «La nuova struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo sostenibile che il Gruppo Leonardo Caltagirone ha intrapreso con successo da diversi anni. Il progetto di Parco Leonardo aggiunge un ulteriore importante struttura a servizio dei cittadini e del territorio, oltre alle tante altre già realizzate nel corso degli anni. Inoltre, la crescita dell’asse aeroportuale di Roma è ormai diventata una parte integrante dello sviluppo urbanistico della città, finalmente al pari delle più importanti città europee. I grandi investimenti strutturali e infrastrutturali di tutta l’area, partendo dall’aeroporto Leonardo da Vinci, le integrazioni con l’Alta Velocità, la ferrovia metropolitana oltre a tutti quelli realizzati direttamente dal nostro Gruppo nell’area, hanno reso il nostro progetto veramente all’avanguardia».

Infatti il nuovo hotel rientra nel piano urbanistico e edilizio di Parco Leonardo, progetto di Gruppo Leonardo Caltagirone che comprende funzioni residenziali, commerciali, direzionali e di intrattenimento sulla direttrice Roma Fiumicino, condividendo con B&B Hotels una filosofia di sviluppo fondata sull’attenzione alla sostenibilità e alla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente. Il risultato della collaborazione tra B&B Hotels, Gruppo Leonardo Caltagirone e tutti i partner impegnati nella realizzazione dell’hotel si traduce in una struttura 100% green che ha conseguito la certificazione Leed di struttura sostenibile garantendo un risparmio nei consumi di energia e risorse, utilizzo di materiali basso emissivi e promozione di comportamenti sostenibili in termini di rifiuti e mobilità.

Non certo marginale, infine, l’impegno di B&B Hotels per la valorizzazione del territorio circostante con una serie di accordi che consentono di offrire agli ospiti delle due strutture di Fiumicino, alcune opportunità di scoperta di vari punti d’interesse turistico come il Parco archeologico di Ostia Antica, il Museo delle Navi ed ancora il Porto di Fiumicino ‘raccontato’ con il format digitale dei Luoghi Parlanti, disponibile nella hall dell’albergo e l’itinerario in bike Regina Ciclarum, il percorso verde lungo il Tevere.