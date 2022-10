B&b Hotels prosegue l’espansione in Italia

B&b Hotels Italia, catena internazionale con più di 650 strutture in Europa e nel mondo e parte del Gruppo francese B&b Hotels, rinnova la sua presenza alla fiera di Rimini – dal 12 al 14 ottobre – con una propria postazione nell’area espositiva C5, stand 075.

Durante la kermesse l’azienda presenta le sue strutture in Italia e in Europa e la strategia di espansione per fine 2022, con l’obiettivo di aprire hotel in nuove destinazioni e rafforzare la presenza in quelle già presidiate.

Non solo sviluppo sul territorio però, ma anche implementazione di un’offerta più ampia per garantire una proposta di ospitalità differenziata e con servizi superior, volta ad andare incontro al viaggiatore contemporaneo sempre più esigente e alla ricerca di un’offerta smart, flessibile e tecnologicamente avanzata.