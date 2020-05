B&B Hotels, le strutture in Germania arrivano sulla piattaforma globale

B&B Hotels riconferma la forte attenzione al mondo digitale con l’ingresso delle strutture tedesche sul sito globale hotelbb.com, dove da adesso in poi è possibile prenotare anche i 128 B&B Hotels in Germania, oltre a quelli di Italia, Francia e Spagna.

«L’ingresso della Germania è un risultato straordinario ottenuto grazie al lavoro, all’impegno e alla collaborazione tra tutte le country, in un’ottica sempre più globale e sfidante. Sono incredibilmente fiero di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante passo avanti, nonostante le limitazioni imposte dallo smart working. Siamo una squadra vincente e questo progetto stabilisce un nuovo standard per tutti noi», afferma Fabrice Collet, ceo di B&B Hotels Group.

L’obiettivo di questa implementazione è quello di diventare la catena di riferimento per il segmento smart hotel in Europa, permettendo ai propri clienti di poter accedere a tutte le informazioni, a tutte le strutture e i servizi attraverso un’unica piattaforma globale.

Inoltre, grazie a un accordo siglato con TrustYou, uno dei principali player della certificazione sulla soddisfazione della clientela in hotel, sul sito sono pubblicate solo le recensioni verificate di clienti autentici, che hanno soggiornato in un B&B Hotel. «Un unico sito con più di 500 hotel rappresenta per noi un ulteriore e importante passo in avanti per rendere sempre più globale e riconoscibile il nostro brand – commenta Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – Il prossimo obiettivo sarà quello di introdurre tutti i Paesi in cui B&B Hotels è presente sotto un unico portale per permettere ai nostri clienti di scoprire nuove destinazioni a prezzi sempre più competitivi con i servizi di qualità che ci distinguono».

Il programma fedeltà della catena, che oggi conta più di oltre 30mila iscritti, dà diritto a speciali promozioni tutto l’anno e permette di avere sempre il 10% di sconto sulla tariffa standard e il 5% sulle tariffe promozionali in tutti i B&B Hotels presenti su hotelbb.com. Ogni soggiorno in una struttura del Gruppo permette, poi, di accumulare 100 punti Club che possono essere convertiti in voucher da usare in hotel.

Infine, per tutti i member 200 punti a notte anziché 100 fino al 31 agosto 2020 in tutta Italia, Francia, Spagna e Germania. B&B Hotels Italia ha realizzato un protocollo di sanificazione dedicato che prevede la messa in sicurezza di tutti gli ambienti e si accompagna a un dettagliato processo operativo sviluppato a tutela degli ospiti e dello staff delle strutture.