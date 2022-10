B&B Hotels debutta a Venezia nel 2024: accordo con Blue Sgr

B&B Hotels sbarca a Venezia. Il nuovo progetto vedrà il debutto, a luglio 2024, della prima struttura in Laguna, che promette di essere la più grande in Italia per la compagnia – attualmente sono 58 gli hotel nel Belpaese – e la seconda per dimensione del Gruppo in Europa.

Il B&B Hotel Venezia sorgerà a Tronchetto, e l’operazione è frutto della partnership con Blue Sgr attraverso il Fondo Lagune Pasithea, fondo chiuso di investimento immobiliare, promosso da Batipart Immo Europe, che ha finalizzato l’acquisizione di un terreno di circa 13.000 mq.

«Entrare nel mercato lagunare rappresenta un tassello fondamentale per il piano di espansione del gruppo, che mantiene la sua proposizione, offrire sempre il miglior rapporto value for money della categoria, e conta solo su gestioni dirette –, dichiara Valerio Duchini, ceo e presidente di B&B Hotels Italia. “Questa operazione è un ulteriore segnale della forza del segmento immobiliare e di quello alberghiero, traino di investimenti e nuovi sviluppi in Italia».

Come spiega infatti Paolo Rella, ad Blue Sgr, «Si tratta di un progetto ambizioso e bello, che supportiamo grazie a uno dei nostri fondi – che raccolgono un totale di 2,2 mld di patrimonio -, che già conta oggi 5 hotel di cui 4 sviluppati con B&B Hotels. Crediamo molto nel mondo dell’hôtellerie. Nel 2022 logistica e hotel sono gli asset principali che catturano l’attenzione degli investitori sia nazionali che internazionali. Si registra un 65 per cento di crescita e il 10 per cento degli investimenti complessivi nell’immobiliare in Italia ha come oggetto proprio gli hotel. E il processo di industrializzazione di questo ambito, porterà a migliorare margini e qualità di servizio».

Il nuovo hotel veneziano, che sorgerà sull’isola punto di ingresso nella città e che dunque gioca anche la carta della facile accessibilità sia alla terraferma che alla laguna, vede un investimento complessivo che arriva agli 85 milioni di euro. «Saranno 406 camere le camere – spiega Duchini -, e la hall avrà un’area di self check-in, dove gli ospiti potranno richiedere la consulenza di un sales assistant. Le diverse tipologie di camere, che prevedono anche le multiple, sono pensate per attrarre diversi segmenti di clientela, gli individuali sia leisure che bt, i gruppi, le famiglie, gli amici. Ci saranno anche sale meeting, ristorante e bistrot, un market e un rooftop con vista su Venezia». Conterà anche su un parcheggio interrato da 226 posti, dotato di colonnine di ricarica per le auto elettriche. La struttura verrà progettata con l’obiettivo di conseguire la certificazione Leed in quanto edificio sostenibile.

GLI SVILUPPI. Entro il 2022 il piano di sviluppo B&B HOTELS in Italia prevede il raggiungimento di oltre 60 hotel con un tasso di occupazione del 75% su tutta la penisola. L’obiettivo è quello di approdare in nuove destinazioni e rafforzare la presenza in quelle già presidiate. La strategia di crescita prevede un piano di espansione con diverse nuove aperture anche in Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Bulgaria, Portogallo, Slovenia, Ungheria. La società sta inoltre implementando il suo piano di sviluppo in Sud America

L’esercizio 2021 è stato chiuso con un fatturato di 500 milioni di euro e l’apertura di 50 nuove strutture nel mondo, «E posso dire che raggiungerà probabilmente il miliardo nel 2022», aggiunge Duchini . In Italia il gruppo ha chiuso il 2021 un giro d’affari di oltre 60 milioni di euro.