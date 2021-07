La scalata italiana di B&B Hotel: nuova apertura a Brescia













A distanza di pochi giorni dall’apertura di Bolzano, e delle operazioni di acquisizione di Milano, continua il piano di espansione sul territorio nazionale di B&B Hotels, che inaugura una nuova apertura a Brescia.

La catena internazionale con più di 550 hotel in Europa, porta così a 49 le sue strutture in Italia, di cui 18 in Lombardia, sempre in linea con il proprio concept: “Only for everyone”.

«Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura – ha dichiarato Valerio Duchini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia – Brescia rappresenta per noi una città strategica capace di accogliere un turismo leisure e business a cui le nostre strutture sanno rispondere con servizi efficienti di categoria superiore, smart e d’avanguardia».

Il nuovo B&B Hotel Brescia, è situato a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dalla fermata della metropolitana, e a circa 10 minuti di auto dall’uscita dell’autostrada Brescia Centro, nonché a pochi passi dal centro storico della città.

La nuova struttura, nasce dal recupero dello storico edificio in abbandono denominato “Ex Genio Civile”. È il risultato di un lungo intervento edilizio integrato, ispirato al concetto di “urban mining”, che implementa tecniche di riutilizzo di materiali, risorse e strutture residue dell’immobile, in un’ottica di riciclo, evitamento dello spreco e sostenibilità ambientale.

Oggi si trasforma in un ambiente di design, con interni dai materiali naturali. 85 le camere disponibili, nella tipologia singola, doppia, matrimoniale, e tripla nella versione standard e superior. Ogni stanza dispone di climatizzazione autoregolabile, minibar e cassaforte elettronica. Garantiti ad ogni ospite anche i servizi smart: connessione Wi-Fi a 200 Mb/s illimitata e gratuita anche nelle camere e Smart TV 43″ con Chromecast e accesso gratuito anche ai canali Sky, e possibilità di proiettare ogni contenuti multimediali personale sullo schermo. Possibile navigare nelle sezioni dedicate per scoprire i ristoranti nei dintorni, e ricevere informazioni sul territorio.