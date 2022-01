B&B Hotels apre una nuova struttura ad Arezzo













B&B Hotels, catena internazionale con oltre 600 hotel in Europa, amplia ulteriormente la sua presenza in Italia con una nuova apertura ad Arezzo nella parte orientale di una delle più belle regioni italiane, la Toscana. Il nuovo B&B Hotel Arezzo, ex AC Hotel Arezzo by Marriot, è situato a pochi km dal centro della città d’arte toscana dalla storia antichissima e dalle origini etrusche.

La struttura si trova a 15 minuti a piedi dal centro, a 5 minuti a piedi dalla Fiera di Arezzo e a pochi minuti dai principali punti di interesse della città d’arte, come la Fortezza Medicea e Piazza Grande. È inoltre a pochi minuti di auto dalla stazione di Arezzo, che permette collegamenti veloci con le località vicine di San Gimignano, Chianti, Siena, Montepulciano e Montalcino. Una location per viaggi di lavoro e di piacere, comoda anche per vacanze in famiglia, veloci city break ma anche soggiorni più lunghi.

Il nuovo B&B Hotel Arezzo dispone di 79 camere, singole, doppie e matrimoniali. La struttura offre i servizi smart che caratterizzano l’ospitalità della catena, tra cui connessione wifi a 200 Mb/s illimitata e gratuita, climatizzazione autoregolabile, minibar e cassaforte elettronica, Smart TV 43″ con Chromecast integrata. A questi si aggiunge un servizio esclusivo della catena: un centro fitness aperto tutti i giorni 24 ore su 24. A completare l’offerta, il ristorante “Lo Zafferano” dove viene servita la prima colazione e la cena con un menù tipico della tradizione toscana.