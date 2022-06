B&B Hotels apre il Roma Italia Viminale Hotel













Ottavo hotel per B&B Hotels a Roma. A poche settimane dall’apertura del secondo hotel a Fiumicino, la catena internazionale rileva un nuovo hotel nella Capitale: si tratta del B&B Hotel Roma Italia Viminale, uno degli alberghi più antichi della città eterna, nel caratteristico e affascinante quartiere di Rione Monti.

L’albergo dispone di 23 camere dotate di servizi e ambienti familiari e accoglienti, con un arredamento ispirato allo stile classico senza rinunciare a rivisitazioni in chiave moderna. Anche per questa struttura il rapporto qualità/prezzo è punto di forza: situato in una posizione invidiabile, nel cuore del centro storico, l’albergo offre i servizi caratteristici delle strutture del Gruppo: bagno privato in stanza, aria condizionata, riscaldamento e connessione wifi superveloce e gratuita. La tipologia delle stanze spazia dalle singole alle quadruple, in categoria Classic o Superior permettendo al cliente di scegliere tra più opzioni.

L’Hotel si trova in Via Venezia, traversa di Via Nazionale, tra le luci del Teatro dell’Opera e il fascino del Rione Monti, la vecchia Suburra dell’antica Roma. Ottimi anche i collegamenti con i mezzi pubblici grazie alla vicinanza con la Stazione Termini e con la fermata della metropolitana. Tra le attrazioni turistiche più celebrate dei dintorni, raggiungibili a piedi, da segnalare Fontana di Trevi, Piazza della Repubblica, Colosseo, Foro Romano e Piazza Venezia.

«L’inaugurazione dell’ottava struttura nella Capitale è per noi un traguardo importante, soprattutto considerando che solo venti giorni fa abbiamo aperto la seconda struttura a Fiumicino – sottolinea Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – Il B&B Hotel Roma Italia Viminale è la soluzione perfetta per chi cerca un soggiorno con un ottimo rapporto qualità prezzo nel centro della città, ideale per visitare le principali attrazioni turistiche e per accogliere il cliente sia leisure sia business».