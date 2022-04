B&B Hotels apre il Chioggia Airone Lido di Venezia













B&B Hotels apre il suo albergo a Chioggia, acquisendo la storica struttura appartenente alla famiglia Boscolo da oltre 50 anni, che diventa B&B Hotel Chioggia Airone – Lido di Venezia.

Tra le proposte Sun&Beach destination della catena alberghiera, la struttura è ideale per chi cerca il relax senza dover rinunciare alla tipica aria vacanziera delle località di mare e alle attività che offre il territorio.

Chioggia è definita la “Venezia in miniatura” o “la piccola Venezia” ed è consigliata come alternativa per un viaggiatore alla ricerca di destinazioni meno note. Per il New York Times infatti, mentre Venezia è una destinazione sopraffatta dal turismo di massa, Chioggia rappresenta una meta dove rilassarsi, godendo delle sue lunghe spiagge dorate e di sabbia finissima a misura di famiglia e delle bellezze architettoniche del centro storico: la città conserva una ruvida atmosfera marittima, fuori dal tempo tra le calli chioggiotte. Ha parlato molto di Chioggia anche la rivista Forbes, con il G20 della pesca italiana e un focus sulla salute dei mari e sulla sostenibilità economica delle imprese.

«Siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta con una struttura meravigliosa come il B&B Hotel Chioggia Airone Lido di Venezia – ha dichiarato Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia. L’hotel, inserito in una cornice prestigiosa, ci permette di allargare ulteriormente la nostra offerta in destinazione a vocazione leisure. Dopo Cortina d’Ampezzo, siamo fieri di poter arrivare in un’ulteriore località di vacanza, in particolare di mare, molto amata dai turisti italiani e stranieri. Lo standard di qualità e di servizi del nostro Gruppo porterà avanti con entusiasmo l’ottimo lavoro fatto sino ad oggi da questa storica struttura molto radicata anche sul territorio locale».

L’hotel si trova a 5 minuti di auto da Chioggia e a 200 metri dalla spiaggia privata. Design raffinato e ricerca del comfort sono le caratteristiche delle 96 camere dell’hotel, disponibili nelle tipologie Singola, Economy, Deluxe e Family. Ogni stanza è dotata di aria condizionata regolabile, mini-frigo e bagno privato con bidet, doccia e asciugacapelli. L’hotel dispone anche di un appartamento di lusso di 140 mq all’ultimo piano con due camere da letto, cucina attrezzata, jacuzzi, sauna e vista sul mare.

Il B&B Hotel Chioggia Airone Lido di Venezia è idealeper meeting aziendali grazie a sale modulabili e attrezzate per ospitare qualsiasi genere di convegno o evento fino a un massimo di 400 persone. Spazio anche per occasioni speciali: matrimoni, battesimi, comunioni, lauree ma anche compleanni, cene aziendali o semplici feste tra amici.

L’albergo propone due ristoranti: Oltremare e La Terrazza. Offre anche servizi come E-station per la ricarica delle auto elettriche, noleggio di biciclette per le piste ciclabili della città, accesso diretto alla spiaggia privata con ombrelloni e lettini, piscina per grandi e piccini con giochi d’acqua, animazione durante tutta l’estate con spettacoli serali, giochi d’acqua e fontane danzanti, wifi superveloce fino a 300 Mb/s gratuito in tutto l’albergo, servizio lavanderia e aria condizionata.