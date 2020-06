B&B Hotels apre due nuove strutture a Firenze

Sono l’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio le due nuove strutture aperte nel cuore di Firenze da B&B Hotels.

Le due aperture rientrano nella strategia studiata dalla catena diversificare il proprio portfolio alberghiero, che entro il 2021 prevede il raggiungimento di 50 hotel in Italia e oltre 650 a livello global. Un progetto, si legge in una nota, “che prevede l’inserimento di nuove strutture situate in destinazioni già presidiate e non del territorio nazionale, nei centri di città primarie e secondarie, con architetture che si fondono con la storia e i luoghi in cui sorgono”.

Dal design neoclassico Fiorentino, l’Hotel Laurus al Duomo e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, sono entrambi sottoposti al nuovo protocollo di sanificazione dedicato garantito dal Safety Label High Quality Anti Covid-19 elaborato in collaborazione con B.C.O. Consulting conforme agli standard e alle normative vigenti, a tutela della salute di tutti.

«L’espansione in Italia è un nostro obbiettivo primario e l’acquisizione di queste due nuove strutture di categoria superiore è parte di una strategia di sviluppo volta a differenziare la nostra offerta, offrendo una nuova esperienza di ospitalità esclusiva, in totale sicurezza, senza rinunciare a quei servizi smart e innovativi che da sempre ci contraddistinguono», ha commentato Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia.