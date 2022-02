B&B Hotels apre a Cherasco, nel cuore delle Langhe













B&B Hotels inaugura il nuovo B&B Hotel Cherasco Langhe nell’omonima città nel cuore delle colline piemontesi. Il Gruppo porta a 52 il numero di hotel presenti sul territorio nazionale e sale a quota due hotel in Piemonte.

L’albergo si trova in posizione ottimale per visitare le Langhe, Alba, Bra e i tanti piccoli borghi medioevali del Piemonte, degustando i piatti tipici della tradizione enogastronomica locale accompagnati dai migliori vini delle più note aziende vitivinicole nazionali.

La cittadina di Cherasco è ricca di storia, tradizioni, cultura e gastronomia, tra esempi di architettura medievale, romanica o barocca, bancarelle degli antiquari, passeggiate all’ombra di platani secolari.

L’hotel dista 30 chilometri dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi; Torino è raggiungibile in meno di 30 minuti di macchina con l’autostrada Verdemare (A6 Torino – Savona): il B&B Hotel Cherasco Langhe si trova in corrispondenza del casello di Marene e dispone di un ampio parcheggio esterno gratuito per automobili e bus, nonché di un garage interno privato.

Le 84 camere – matrimoniali, doppie, triple o quadruple – includono: bagno privato, connessione wifi gratuita, tv 32″ a schermo piatto, minifrigo, cassaforte e aria condizionata. Per gli ospiti più esigenti, il B&B Hotel Cherasco Langhe è dotato di camere Superior che offrono servizi aggiuntivi come doppio cuscino, bollitore, ciabattine e acqua.

«Siamo orgogliosi di espandere la nostra offerta aprendo una struttura in un territorio splendido come quello delle Langhe – ha dichiarato Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – Il B&B Hotel Cherasco Langhe è la scelta perfetta per godersi un viaggio alla scoperta del territorio piemontese, senza rinunciare a camere moderne e smart a prezzi accessibili, anche di categoria superior, novità assoluta per la nostra categoria. Inaugurare il terzo hotel nel 2022 per noi è un traguardo davvero importante perché testimonia come il Gruppo stia lavorando per rendere sempre più consistente la propria presenza in Italia, con già 52 strutture aperte e due strutture in Piemonte».

Il B&B Hotel Cherasco Langhe è infine un punto di riferimento per il turismo congressuale piemontese con sala meeting modulabile che permette di ospitare fino a 50 persone.

Rispettando tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ogni mattina dalle 6 alle 10 è disponibile la colazione a buffet in una sala ampia e luminosa con vista sugli ulivi. È possibile scegliere tra brioche e torte, affettati e formaggi accompagnati da pane e panini, uova strapazzate, wurstel, frutta fresca yogurt e cereali. Adiacente all’hotel, il ristorante “La Porta delle Langhe”.