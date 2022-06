B&B Hotels amplia l’offerta Superior da Firenze alle Langhe













Ampliamento dei servizi e delle offerte Superior per gli alberghi B&B Hotels: entro la fine del 2022 il piano di sviluppo del Gruppo alberghiero in Italia, oltre all’apertura in nuove destinazioni, prevede l’implementazione di un’offerta più ampia per garantire una proposta di ospitalità differenziata per andare incontro al viaggiatore contemporaneo sempre più esigente e alla ricerca di un’offerta smart, flessibile e tecnologicamente avanzata.