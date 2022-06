Battifora in Baja-Gastaldi:

«Ambizione di crescere»













Si struttura sempre più l’area tour operating di Baja Hotels Travel Management Srl (Bhtm), società proprietaria del t.o. Sardinia 360 e della maggioranza (60%) dello storico Gastaldi Holidays. La notizia dell’ultima ora è l’ingresso di uno dei manager più conosciuti sul mercato: si tratta di Luca Battifora, per anni timoniere di Hotelplan-Turisanda e in pandemia vero regista dell’operazione Baja-Gastaldi. Battifora, che sancisce così il suo ritorno nel travel, assume “pubblicamente” il ruolo di managing director e consigliere di amministrazione di Bhtm, con deleghe per la gestione e sviluppo dell’intera area turismo.

La sua entrata in azienda è commentata così dall’amministratore delegato e azionista del Gruppo, Marco Bongiovanni: «Per consolidare la nostra posizione sul mercato era necessario un cambio di passo, qualcuno che mi affiancasse per presidiare al meglio i diversi fronti. Con Luca ci conosciamo bene da tanto tempo e abbiamo condiviso molte idee e progetti. La sua esperienza in grandi aziende, non solo del turismo, è un valore aggiunto che dovremo capitalizzare nell’ottica dei nuovi traguardi».

Come Battifora sia arrivato in Baja lo racconta lui stesso: «Nel 2020, in piena pandemia, Michele Cerruti, azionista di Gastaldi Holding, mi coinvolse in uno studio su possibili strategie di rilancio del t.o. In Gastaldi trovai molti punti in comune con Bhtm, ne parlai con Bongiovanni e iniziammo a ragionare su un’idea di sviluppo; il passo successivo fu sederci tutti e tre al tavolo. Non limitare il mio coinvolgimento al closing dell’operazione, bensì diventarne parte, fu poi quasi automatico. Il turismo è la mia vita e questi anni di lontananza non hanno scalfito, ma semmai rafforzato il legame con il settore».

Bhtm lavorerà allo sviluppo e al consolidamento delle singole aree di business – alberghi, tour operating, ristorazione, valorizzazione del territorio – che guarderanno sia al trade italiano che all’estero, seguendo processi autonomi e al contempo complementari, come i membri di un’unica grande famiglia.

Sullo sfondo un’ambizione, dichiarata da Battifora: quella di andare ben oltre la Sardegna e di «crescere mettendo sempre al centro il cliente e il servizio».