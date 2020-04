Barceló verso l’acquisizione del 100% delle adv Globalia

Un cambio di direzione drastico in Spagna per il settore della distribuzione. Solo pochi mesi fa, infatti, Barceló aveva annunciato la fusione della sua divisione agenzie Ávoris con quella di Globalia (che fa parte del Gruppo che controlla anche il vettore Air Europa). Ora, però, secondo il quotidiano iberico Preferente Barceló sarebbe in procinto di acquisire il 100% della società guidata da Javier Hidalgo.

Il nuovo colosso da 1.500 agenzie – con un giro d’affari stimato da 3,7 miliardi di euro e che comporta 35 brand e 6mila dipendenti – farebbe capo esclusivamente al gruppo guidato da Simón Pedro Barceló e al gruppo famoso nell’ospitalità che include anche la compagnia aerea Evelop. Nell’accordo dovrebbero rientrare le seguenti divisioni di Globalia: i network di agenzie Halcon Viajes e Viajes Ecuador e il tour operator Travelplan.

La svolta sarebbe già stata comunicata all’Antitrust spagnola (che si esprimerà entro 30 giorni) e a tutte le autorità interessate. Al momento non è ancora stata svelta l’entità dell’operazione di acquisto.

Globalia è in attesa, inoltre, della vendita della compagnia aerea Air Europa al gruppo Iag (tramite Iberia): altra operazione che vale circa 1 miliardo di euro ma che è tutt’ora in stand by a causa dell’emergenza coronavirus che ha messo in crisi il trasporto aereo mondiale.