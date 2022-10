Barceló, restyling per il Margaritas di Gran Canaria

A luglio Barceló Hotel Group ha riaperto, dopo una completa ristrutturazione, il quattro stelle Margaritas alle Isole Canarie per cui Hotel Investment Partners hanno stanziato quasi 17 milioni di euro per la sua completa trasformazione.

Questo emblematico complesso turistico situato a Playa del Inglés, una delle zone più popolari dell’isola Gran Canaria, dispone di 491 camere, di cui 168 di livello Royal (suite e junior suite).

L’investimento è stato utilizzato anche per modernizzare le aree comuni, oltre che per ampliare l’offerta gastronomica e di svago. Si tratta della più completa ristrutturazione effettuata nella struttura da quando è stata inaugurata nel 1974. È stata costruita un’ulteriore piscina con un’area di intrattenimento per le famiglie e sono stati aggiunti nuovi bar e ristoranti.

In questo modo, il nuovo Barceló Margaritas ha un’offerta pensata sia per le famiglie che per le coppie che desiderano godersi le vacanze a Gran Canaria.