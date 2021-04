Barceló rafforza la partneship con Sabre per la customer experience













Barceló Hotel Group estende la collaborazione con Sabre Hospitality Solutions e SynXis, la sua piattaforma tecnologica, leader del settore.

Il gruppo ha scelto Sabre per facilitare la distribuzione di elementi unici del business dei viaggi di piacere, e da allora utilizza la piattaforma Sabre SynXis per aggiornare i processi operativi e ampliare la propria presenza a livello globale. L’implementazione di SynXis è stata fondamentale per pianificare una strategia efficace e all’avanguardia finalizzata a massimizzare i ricavi attraverso ogni tipo di canale, sia diretto che indiretto.

Lo step successivo è stato l’integrazione di SynXis Booking Engine mobile responsive e SynXis Call Centre (SynXis Next Generation Voice Agent), aumentando l’efficienza e riducendo i tempi di risposta del servizio clienti via sito web e call center.

«Abbiamo portato a termine con successo la migrazione al Booking Engine e al Voice Agent di SynXis nel mezzo di una pandemia globale, mentre l’intero staff lavorava da remoto – ha dichiarato Raúl González, ceo di Barceló Hotel Group per Europa, Medio Oriente e Africa – Un’ulteriore dimostrazione degli investimenti di Sabre in una tecnologia impeccabile e avanzata. Sabre ha dimostrato comprensione delle nostre esigenze a livello locale e, allo stesso tempo, supporta il nostro obiettivo di espansione negli Stati Uniti per il prossimo futuro, il che lo rende il partner strategico ideale».

Barceló Hotel Group apporterà maggiore personalizzazione in fase di shopping per i suoi ospiti. Attraverso una personalizzazione dinamica, SynXis ordina e mostra contenuti e opzioni di alloggio in base al profilo di un ospite, semplificando l’individuazione delle soluzioni di viaggio che più si addicono alle sue esigenze. L’interfaccia utente integra più dell’80% delle singole prenotazioni ricevute da un brand dell’hospitality in un arco temporale di cinque anni, offrendo ai viaggiatori un’esperienza omogenea su qualsiasi dispositivo

Oltre a SynXis Booking Engine, Barceló Hotel Group integrerà SynXis Next Generation Voice Agent, soluzione con un’interfaccia completamente rinnovata e di semplice utilizzo che consente ai team che offrono assistenza telefonica di essere più produttivi e fornire un supporto più completo e personalizzato ai propri ospiti.

«Da tempo ci concentriamo sulle tendenze di comportamento dei consumatori e sul conseguente impatto sul settore dell’ospitalità – ha affermato Frank Trampert, svp e global managing director commercial di Sabre Hospitality Solutions – Gli ospiti si aspettano un’esperienza personalizzata attraverso dispositivi e touchpoint, soprattutto nello spazio digitale, e i marchi di hôtellerie come Barceló Hotel Group sono alla ricerca di modalità scalabili per trasformare l’esperienza degli ospiti mediante la tecnologia. Le nostre soluzioni Booking Engine and Voice Agent, insieme al sistema SynXis Central Reservations, forniscono ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno quando cercano una struttura ricettiva, prenotano il proprio soggiorno e si trovano in viaggio. Il profilo dell’ospite viene delineato con maggiore precisione, portando maggiori opportunità di personalizzazione delle offerte di alloggio».

Sabre Hospitality Solutions conta attualmente di più di 40.000 strutture che sfruttano la tecnologia di SynXis per dare vita a straordinarie soluzioni di distribuzione, prenotazione, gestione, commercializzazione ed esperienza cliente.